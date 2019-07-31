Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?

За первый квартал этого года в России закрылось около трети офисов микрофинансовых организаций (МФО). В ЦБ РФ считают, что резкое сокращение связано с недавним ужесточением требований к МФО. Напомним, что в числе прочих мер регулятор снизил максимально допустимую ставку по микрокредитам. Очередной этап ужесточения контроля за МФО запланирован на начало 2020 года. В результате за несколько лет рынок микрофинансирования будет сокращен в два раза. Хуже или лучше от этого станет российским заемщикам и банкам?

История вопроса

В период с января по март число офисов МФО, специализирующихся на выдаче так называемых микрозаймов «до зарплаты», сократилось на треть: с 7 до 5,2 тыс. отделений. Как пишут «Известия», об этом говорится в квартальном обзоре ЦБ РФ о тенденциях микрофинансового рынка. В документе сокращение офисов называют вынужденным явлением. Как отмечают эксперты регулятора, при сохранении сети офисов у МФО не было бы возможности выдержать ужесточение требований Центробанка, которые негативно отразились на прибыли этих организаций. В течение первых трех месяцев этого года МФО были вынуждены закрыть 1,8 тыс. офисов. А еще раньше, уже за 9 месяцев, - примерно 400 филиалов.

Издание напоминает, что с февраля этого года Банк России ввел ограничения на максимальную процентную ставку по микрозаймам: до 1,5% в день. И уже с 1 июля она была снижена до 1%. До этого МФО «накручивали» проценты так, что они могли доходить до тысячи и более годовых. В результате не вовремя погашенный долг загонял заемщиков в настоящую кабалу МФО и делал их «постоянными клиентами» коллекторов.

Тренд на цифровизацию

Введенные властью ограничения вынудили МФО заняться оптимизацией расходов. В частности, закрывать физические офисы и переходить на общение с клиентом в формат онлайн. Как отмечается, на сегодняшний день около 60% займов «до зарплаты» выдается в онлайн-режиме. При этом темп перехода в онлайн растет, ведь МФО заблаговременно готовились к появлению новых норм. В Банке России признают, что более жесткий контроль за МФО ускоряет тренд на цифровизацию отрасли, однако не является его причиной.

Комментируя ситуацию, представители топ-10 микрофинансовых организаций отметили, что действительно, люди все чаще пользуются форматом дистанционного займа. Но во многих организациях воспользоваться такой формой нельзя до тех пор, пока заемщик не прошел процесс проверки в отделении и его не идентифицировали. По этой причине в таких организациях стараются хотя бы минимально оставить свое «живое» присутствие в крупных городах.

Уход МФО

На сегодняшний день на российском рынке МФО имеется порядка двух тысяч организаций – это число обозначено в реестре Центробанка. При этом, по прогнозам, может закрыться еще 400–600 МФО. А еще через два-три года, как считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин, таких организаций вообще останется всего 300–500 на всю Россию.

По словам эксперта, россияне сегодня уже понимают, что нет смысла в оформлении займа по завышенным ставкам. Ведь, если все-таки нужно взять короткий займ «до зарплаты», то выгодней и безопасней обратиться в банк. Многие российские банки выдают кредитные карты с льготным периодом, за который не берутся проценты. Значит можно будет один раз оформить такую карту в банке и далее «занимать до зарплаты сколько угодно раз» с минимальными затратами со стороны заемщика.

Проблема лишь в том, что для этого нужно иметь «белую зарплату», которую работодатель перечисляет через банк. А миллионы россиян до сих пор получают «зарплату в конвертах». Собственно, именно те, кто живет на «серую», а то и «черную» зарплату, чаще всего и обращаются не в банки, а в микрофинансовые организации, где займ могут выдать по одному документу, удостоверяющему личность.

Отдавать эти долги заемщикам придется даже в случае закрытия МФО. Как поясняет руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов, позиция «закрыли -можно не платить» ошибочна. «Несмотря на ликвидацию МФО, долг заёмщика все равно остаётся и его необходимо будет возвращать. Если финансовая организация закрывается, то она не имеет права выдавать новые займы, но прежние обязательства остаются в силе», - подчеркнул эксперт. И в этом плане главная проблема, с которой может столкнуться клиент закрывшейся МФО – долгий процесс передачи «прав на долг» новому владельцу.