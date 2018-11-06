«Сверить часы» пока не получилось. Встреча Путина и Трампа в Париже отменилась из-за Макрона?

Полноформатная встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже не состоится из-за президента Франции. Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на свой источник из европейской дипломатии, Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить переговоры, чтобы они не отвлекли внимание мероприятия, приуроченные к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Все банально

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в столицу Франции 11 ноября. До этого планировалось, что главы стран проведут полноценную полноформатную встречу «на полях» юбилейных мероприятий. Однако переговоры не состоятся.

«Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже, которую анонсировали после визита Джона Болтона в Россию, и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль «Король-солнце» еще жив. Но, как говорится, "се ля ви"», – прокомментировал ситуацию собеседник издания.

Планы сорваны

Говоря о предстоящих событиях в Париже, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказывал, что предстоит «очень насыщенная повестка дня с точки зрения церемониальных и протокольных мероприятий». И по этой причине стороны решили: проводить полноценную встречу Путина и Трапа будет делом «затруднительным». Однако, по словам официального представителя Кремля, главы двух стран «так или иначе пересекутся» и, вероятно, поговорят о том, когда они смогут провести полноценную встречу. Комментировать сообщения о том, что отменить парижскую встречу попросил Макрон, Песков не стал.

Собственно, идея провести переговоры «например, в Париже» озвучил Владимир Путин 23 октября на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Тогда же помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о том, что Москва и Вашингтон договорились о том, что будет проведена «нормальная двусторонняя встреча» Путина и Трампа.

В этот же день и сам президент США отметил, что встреча, «вероятнее всего», пройдет. Но через какое-то время заговорил уже по-другому: «Я не уверен, что у нас будет встреча в Париже. Наверное, нет». И уже после этого Дмитрию Пескову пришлось говорить, что полноформатной встречи не будет, а президенты «на ногах» обсудят возможность такой встречи.

«В Париже, действительно, скорее всего, обстоятельной встречи не получится. График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести», – сказал Песков.

Повестка дня

Последняя полноценная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в ходе двустороннего саммита в Хельсинки. В тот раз президенты обсуждали самые актуальные вопросы. В частности, речь шла о ситуации в Сирии и на Украине. Кроме этого, были затронуты темы ядерной сделки с Ираном, а также вопросы о транзите газа. Не обошлось и без темы, связанной с обвинениями в адрес России по поводу вмешательства Москвы в американские выборы​. Комментируя встречу, Владимир Путин отметил, что переговоры получились «очень содержательными». Что касается Дональда Трампа, то, по его словам, встреча с Путиным стала «хорошим стартом».

Тогда пресс-секретарь главы РФ отмечал, что Владимир Путин во время этих переговоров планирует «сверить часы». «Главная цель – это сверить часы. Вы знаете, что у президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями. По-прежнему, очень много вопросов, которые касаются стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», – сообщал Песков.