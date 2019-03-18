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«Сушки» улетают в Египет. Зачем и за сколько Каир купил у России десятки истребителей

18 Марта 2019 76 0 Экономика
«Сушки» улетают в Египет. Зачем и за сколько Каир купил у России десятки истребителей

Россия и Египет подписали контракт о поставке нескольких десятков Су-35, тяжелых многофункциональных истребителей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников из предприятий оборонной промышленности. По некоторой информации, сумма договора составила около 2 млрд долларов. Соглашение, как отмечается, уже вступило в силу. Поставка самолетов ожидается в 2020-2021 годах.

«Хватит всем»

По словам собеседников «Коммерсанта», соглашение о поставке «более двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на сумму около 2 млрд долларов вступило в силу в конце прошлого года. Сами поставки истребителей Су-35 планируется начать в 2020-2021 годах.

По словам источников, заключенный контракт «гарантирует загрузку мощностей производителя машины – Комсомольского-на-Амуре авиационного завода – на несколько лет вперед». Как отметил один из собеседников, благодаря производственным возможностям заводской линии с 2019-2020 года предприятие сможет изготовить еще около 20 таких машин уже для «нужд российских воздушно-космических сил».

Дружим с Египтом

За последние несколько лет Египет стал крупнейшим потребителем российского вооружения и техники. Не для кого не секрет, что в первую очередь это связано с самим президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси, который пришел к управлению страны в результате госпереворота, произошедшего в 2013 году.

Экс-министр обороны ас-Сиси, который сменил в кресле президента Мохаммеда Мурси, убежден, что армия Египта нуждается в массовом перевооружении. Уже в 2014 году Москва и Египет подписали пакет «оружейных контрактов» на поставку систем ПВО (ЗРК «Антей-2500» и «Бук-М2Э»), а также артиллерии, стрелкового оружия и остального вооружения. Сумма контрактов составляла примерно 3,5 млрд долларов.

Контракты возобновили военно-техническое сотрудничество между Каиром и Москвой, которое прервалось в 1972 году по требованию президента Египта Анвара Садата. После 2014 года было заключено еще несколько знаковых соглашений – на поставку 46 истребителей МиГ-29М/М2 и 46 боевых вертолетов Ка-52.

Большие перспективы

В ближайшие несколько лет Египет, который является одним из главных российских партнеров по военно-техническому сотрудничеству на Ближнем Востоке, может оказаться третьим среди стран – закупщиков нашего оружия. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

«В восьмилетний период с 2010 по 2017 годы Египет занимал шестое место среди крупнейших покупателей российского оружия, причем с 2017 года наблюдается резкий рост оружейных закупок у РФ, что позволит Каиру в следующий четырехлетний период 2018-2021 выйти на третье место в мире среди импортеров российского оружия», – заключил эксперт.

При этом, как отметил Коротченко, не исключено, что речь может идти о 10,4% от общего объема экспортируемой Россией военной продукции.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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