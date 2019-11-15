Супероружие России. Танк Т-90 на индийских рубежах

Россия и Индия подписали контракт на поставку более 450 танков серии Т-90 для индийской армии. Стоимость контракта составляет около 2,8 миллиарда долларов. Боевые машины будут поставлять в течение четырех лет. Танки будут собираться на территории Индии из комплектующих российского «Уралвагонзаводом».

По мнению международных экспертов Т-90 является одним из лучших, если не самым лучшим танком в мире.

Перечислить все его тактико-технические характеристики весьма затруднительно. Ведь с тех пор как Т-90 в 1992 году был поставлен на вооружение в российскую армию, было выпущено множество его модификаций, каждая из которых в чем-то превосходила предыдущую. Это касается и двигателей и систем вооружений и управления огнем, и комплексами оптико-электронного подавления противотанковых средств противника, использующих лазерное наведение. Машина также получила более совершенную многослойную броню и встроенную динамическую защиту.





Упомянутый выше контракт на поставку российской бронетехники в Индию далеко не первый. Все началось еще в 2001 году, когда контракт на поставку российских танков составил 1 миллиард долларов США. В течение 2000-х годов сумма поставок российской бронетехники в Индию превысила 5,5 миллиарда долларов. Это, в частности, позволило реанимировать главного российского производителя бронетехники – «Уралвагонзавод». К настоящему времени Индии уже продано более тысячи машин подобного класса. Более того, Индии в свое время была продана лицензия на производство этих танков. Но как-то у них «само не пошло». Так что теперь индийцы оставили себе только сборку машин из российских комплектующих. В результате «Уралвагонзавод» обеспечен заказами как минимум еще на четыре года.

Примеру Индии последовали и другие страны. Так Алжир купил 400 танков Т-90СА (одна из модификаций того самого Т-90). Сотня танков отправилась в Азербайджан. Продолжаются переговоры с потенциальными покупателями этих боевых машин в других странах.

А теперь посмотрите на это чудо техники в действии.

Уж что-то, а танки в России делать умеют. А зарубежные партнеры, как показывает практика, при выборе военной технике проверенную временем надежность предпочитают новизне. Поэтому к новейшей разработке «Уралвагонзавода» - танку Т-14 «Армата» - пока лишь присматриваются потенциальные заказчики как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.