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Супероружие России. Танк Т-90 на индийских рубежах

15 Ноября 2019 99 0 Наука и технологии
Супероружие России. Танк Т-90 на индийских рубежах

Россия и Индия подписали контракт на поставку более 450 танков серии Т-90 для индийской армии. Стоимость контракта составляет около 2,8 миллиарда долларов. Боевые машины будут поставлять в течение четырех лет. Танки будут собираться на территории Индии из комплектующих российского «Уралвагонзаводом».

 

По мнению международных экспертов Т-90 является одним из лучших, если не самым лучшим танком в мире.

Перечислить все его тактико-технические характеристики весьма затруднительно. Ведь с тех пор как Т-90 в 1992 году был поставлен на вооружение в российскую армию, было выпущено множество его модификаций, каждая из которых в чем-то превосходила предыдущую. Это касается и двигателей и систем вооружений и управления огнем, и комплексами оптико-электронного подавления противотанковых средств противника, использующих лазерное наведение. Машина также получила более совершенную многослойную броню и встроенную динамическую защиту.


Упомянутый выше контракт на поставку российской бронетехники в Индию далеко не первый. Все началось еще в 2001 году, когда контракт на поставку российских танков составил 1 миллиард долларов США. В течение 2000-х  годов сумма поставок российской бронетехники в Индию превысила 5,5 миллиарда долларов. Это, в частности, позволило реанимировать главного российского производителя бронетехники – «Уралвагонзавод». К настоящему времени Индии уже продано более тысячи машин подобного класса. Более того, Индии в свое время была продана лицензия на производство этих танков. Но как-то у них «само не пошло». Так что теперь индийцы оставили себе только сборку машин из российских комплектующих. В результате  «Уралвагонзавод» обеспечен заказами как минимум еще на четыре года.

Примеру Индии последовали и другие страны. Так Алжир купил 400 танков Т-90СА (одна из модификаций того самого Т-90). Сотня танков отправилась в Азербайджан. Продолжаются переговоры с потенциальными  покупателями этих боевых машин в других странах.

А теперь посмотрите на это чудо техники в действии.

Уж что-то, а танки в России делать умеют.  А зарубежные партнеры, как показывает практика, при выборе военной технике проверенную временем надежность предпочитают новизне. Поэтому к новейшей разработке «Уралвагонзавода» - танку Т-14 «Армата» - пока лишь присматриваются потенциальные заказчики  как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

 

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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