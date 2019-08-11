Строительные чудеса света. Где построили самые масштабные объекты в современном и древнем мире?

Во второе воскресенье августа в России вот уже 63 года отмечают День строителя. Этот праздник давно перерос рамки профессионального, ведь строитель – это одна из самых древних профессий на Земле, а строительство – это всегда созидание. В этот день в России и некоторых странах СНГ торжественно открывают крупные объекты и вручают награды лучшим строителям, архитекторам, проектировщикам. А мы сегодня вспомним о созданных строителями всего мира новых и старых чудесах света.

Новые чудеса

Современные здания потрясают воображение. Вот, например, самый высокий небоскреб в мире – «Бурдж-Халифа», высотой 828 метра, построенный в Дубае.

А это уникальный мост во Франции – «Виадук Мийо». Одна из его опор имеет высоту 341 метр, что превышает высоту Эйфелевой башни, и всего на 40 метров уступает крупнейшему Нью-Йоркскому небоскребу Эмпайер-стейт-билдинг.

А вот самая большая статуя в мире. Ее открыли 31 октября 2018 года в индийском штате Гуджарат. Это памятник одного из наиболее почитаемых (после Махатмы Ганди) политических деятелей Индии - Валлабхаи Пателя. Высота статуи – 182 метра, не считая постамента на котором она стоит.

Конечно, подобные конструкции впечатляют. Но они строились в наше время с применением современных технологий и материалов.

Чудеса древности

Самое удивительное то, что и в глубокой древности строители создали немало архитектурных шедевров, которые потрясают воображение своей красотой и своими размерами. И, причем, своими руками, в прямом смысле этого слова.

О египетских пирамидах знают все. Многие россияне видели их своими глазами, благо Египет всегда был одним из самых популярных туристических направлений, и посещение пирамид всегда входило в экскурсионную программу.

Технология возведения этих сооружений до конца не понятна, хотя существует масса гипотез. Строило их все население Древнего Египта, в периоды, когда не было сельскохозяйственных работ, связанных с разливами Нила. Зачем? Дело в том, что каждая пирамида представляла собой гробницу фараона. А фараон считался наместником всех египетских богов на земле. А без воли богов, как известно, ничего невозможно. Вот и строили.

Такие грандиозные постройки были во всех частях света.

Вот, например, храм «Эль-Хазне» в иорданском городе Петра. Сооружение почти сорока метровой высоты, имеющее 25 метров в ширину, вытесанное в первом веке нашей эры практически голыми руками в скале. Интересно, что строительство шло не снизу вверх – от фундамента, а наоборот, сверху вниз, от свода к основанию. Посмотрите на это чудо света.

«Ангкор-ват»

Или вот «Ангкор-ват» – гигантский индуистский храмовый комплекс, построенный в 12 веке в Камбодже всего за 35 лет, хотя в Европе подобные здания строились веками. Его общая площадь составляет 200 гектар.

Уникальность этого сооружения состоит в том, что храм стоит на болоте и дрейфует, как гигантский каменный корабль. Под его основанием была вырыта гигантская яма, засыпанная песком и камнями. Каменоломен рядом не было. Строительный материал переплавляли по каналам и рекам, используя слонов и буйволов.

Или знаменитые монолитные статуи острова Пасхи. Они имеют от 2 до 20 метров в высоту, а их вес составляет от десяти до девяноста тонн.

Статуи высечены из цельного куска вулканического спрессованного пепла. Каменоломни располагались прямо в кратере давно потухшего вулкана «Рано Рараку». Перемещать истуканов приходилось на 12 километров. Как это делали аборигены, до конца не понятно.

Заключение

И много еще такого было в истории. Поэтому профессия строителя была и остается одной из самых уважаемых во все времена.