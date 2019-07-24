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Выборы под прицелом. МВД Украины отправило в Донбасс спецназ для работы с избирателями

24 Июля 2019 67 0 Политика
Выборы под прицелом. МВД Украины отправило в Донбасс спецназ для работы с избирателями

Украинское МВД перебросило полицейский спецназ в Покровск (экс-Красноармейск) Донецкой области – чтобы «стабилизировать ситуацию», возникшую при подсчете голосов после выборов в Верховную Раду. Объясняя свои действия в микроблоге Twitter, представители ведомства заявили о необходимости «недопущения усложнения оперативной ситуации». Позднее ряд СМИ, писавшие об ситуации, сообщили, что все дело в акции протеста, которую устроили местные жители. По их мнению, в результате нарушений избирательного процесса на парламентских выборах в Донецкой области у самовыдвиженца Александра Ковалева «украли победу».

Шины на участке

Спецназ был отправлен на вертолете в населенный пункт, который находится в сорока километрах от Донецка. До этого, как сообщалось, сотрудники полиции приступили к усиленной охране избирательного участка № 50 в Покровске. Именно здесь случился инцидент, в ходе которого были выявлены расхождения в протоколах наблюдателей и членов избирательной комиссии. После того как последние отказались объяснить случившееся, к зданию стали приходить активисты из числа местных жителей. Позднее они поставили палатки и стали раскладывать шины.

«Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», — говорится в сообщении МВД Украины.

Как уточняется, спор возник из-за выборов по одномандатному округу. Версия ЦИК выглядит следующим образом: после подсчета 97% голосов лидирующую позицию занял представитель «Оппозиционного блока» мэр Покровска Руслан Требушкин – он набрал 30,62% голосов. С небольшим отставанием от него (буквально в 700 голосов) за ним  следовал самовыдвиженец Андрей Аксенов (29,61%).

Аксенов является мэром города Доброполье и в прошлом году его объявляли в розыск украинские правоохранители. Обвиняли его в растрате имущества и посещении Крымского полуострова.

Савченко «в пролете»

В Раду не прошла некогда объявленная героем Украины Надежда Савченко, которая также баллотировалась по одномандатному избирательному округу в Донецкой области. Свои голоса за экс-летчицу отдали всего восемь человек.

Ранее "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" заявляла  о  том, что опасается фальсификаций при подсчете голосов на парламентских выборах в 49-м одномандатном округе в Донецкой области, где, по с перевесом около трех тысяч  голосов победил представитель этой партии Валерий Гнатенко. Отмечалось, что окружная избирательная комиссия под различными предлогами затягивала объявление результатов голосования с 12 участковых избирательных комиссий.

По партийным спискам пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Донецкой и Луганской областях набрала соответственно 41,7% и  47,06% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду.

Но в целом по Украине безусловное лидерство остается за представителями партии «Слуга народа». Комментируя ход выборов и подсчет голосов, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с НСН отметил, что «предварительные результаты выборов в Раду свидетельствуют о пике популярности Зеленского и чрезвычайно высоком уровне доверия к нему избирателей».

Новая политическая реальность

Напомним, что по информации ЦИК Украины, в целом по стране на выборах в Верховную раду победу одерживает президентская партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Кроме этого, в Раду проходят «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а также «Европейская солидарность» экс-главы Украины Петра Порошенко и «Голос» Святослава Вакарчука.

Выборы проходили по мажоритарно-пропорциональному принципу. Участниками голосования по одномандатным округам стало 3220 кандидатов: 1404 представителей партий и 1680 самовыдвиженцев. Претендентов на места по многомандатным округам оказалось 2747 кандидатов от 22 партий.

В целом явка избирателей составила 49,84%, что стало самым скромным показателем за всю историю выборов в Раду Украины. Если говорить по цифрам более подробно, то из 29 миллионов человек на участки не пришло порядка 14,7 млн человек. Однако украинский ЦИК приняла решение признать выборы состоявшимся.

Комментируя итоги выборов, эксперты сошлись во мнении, что после официального объявления итогов в стране будет сформирована новая политическая реальность: парламентско-президентская.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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