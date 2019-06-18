Страхуя вкладчиков и заемщиков. Как ЦБ и ФАС будут защищать клиентов российских банков?

Центробанк готов к тому, чтобы в разумных пределах расширить список категорий физических и юридических лиц, на которые распространяется система страхования вкладов (ССВ). Об этом во время заседания комитета Госдумы по финансовому рынку проинформировал первый зампредседателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин. При этом власти пытаются оградить заемщиков банков. В ближайшее время планируется провести серию проверок, связанных с жалобами клиентов на навязывание дополнительных страховых услуг.

Поиск компромиссов

По словам Дмитрия Тулина, есть необходимость расширить систему охвата страхования вкладов дополнительных категорий клиентов. «Это отдельные случаи для физических лиц, перечень мы согласовали..., и перечень для юридических лиц», - пояснил зампред ЦБ. Он добавив, что эти меры нужны для того, чтобы защитить средства самых уязвимых категорий физических и юридических лиц, включая бюджетные учреждения, например, детские сады и больницы.

При этом Тулин признает, что сама по себе система страхования вкладов не отвечает принципам справедливой конкуренции в банковском секторе. Однако она способна решить ряд социальных проблем. Вместе с этим представитель Банка России заявил, что регулятор постоянно «ищет гармонию и компромисс между интересами профессионального банковского сообщества и интересами других экономических агентов ради достижения социального мира».

Он напомнил, что систему страхования вкладов впервые ввели в США после Великой депрессии и банковского кризиса и если бы этого не произошло, то могла рухнуть вся финансовая система, поскольку люди отказались бы нести деньги в банки.

Смена приоритетов

Как пишет ТАСС, действие системы страхования вкладов граждан могут расширить в некоторых жизненных ситуациях, при которых счете оказалось денег больше страхуемой суммы 1,4 млн рублей. Глава Службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута поясняет, что те россияне, кто сознательно копит деньги выше страховой суммы, делают это на свой страх и риск, ведь о том, что ССВ страхует не более 1,4 млн рублей знает большинство граждан России.

Однако бывают ситуации, при которых данная сумма может появиться на счету, независимо от желания вкладчика. В этом случае речь идет о страховых выплатах, полученных субсидиях, грантах или перечислениях из благотворительных фондов. Эти деньги могут быть зачислены на счет в банке, находящемся на грани банкротства, а получатель может не успеть перевести их куда-то еще до того как у банка отзовут лицензию. ЦБ РФ намерен искать разумный баланс в таких ситуациях.

Напомним, что ранеев Государственную думу РФ внесли законопроект, целью которого является дополнительная защита вкладчиков. Суть в том, что меняется очередность удовлетворения требований во время процедуры банкротства банка. То есть, в первую очередь речь будут рассчитываться с вкладчиками, а уже потом – с Агентством по страхованию вкладов и Банком России.

Защитить от навязчивых

Однако это не единственная мера, с помощью которой российские власти планируют защитить граждан от возможных банковских рисков. Так, в ближайшее время ФАС планирует заняться проверкой случаев навязывания клиентам крупными банками услуг аффилированных с ними страховых компаний. Такие рекомендации Федеральной антимонопольной службе даны Госдумой, которая одобрила годовой отчет Банка России ходе заседания комитета по финансовому рынку.

В декабре прошлого года начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева информировала о том, что примерно 77% жалоб на банки и компании были связаны именно с вопросом навязывания договоров страхования, которые «впаривались» в процессе оформления кредитного договора. В частности, за период с января по ноябрь 2018 года в общей сложности на банки и страховые компании в ФАС было зафиксировано 168 жалоб, из них 130 были связаны с навязыванием, и еще две касались отказа в приеме полисов страхования не аккредитованных банком страховщиков.