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Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?

18 Июля 2019 1635 0 Общество

Сегодня на заседании правительства было решено выделить из федерального бюджета пострадавшей от паводка Иркутской области 14,1 млрд рублей на строительство жилья. Премьер-министр подчеркнул, что речь идет о помощи в покупке нового жилья, проведении капремонта и строительстве домов взамен тех, что были разрушены в результате наводнения. Из-за того что россияне редко страхуют свое жилище, государство тратит миллиарды рублей на компенсации после природных и техногенных катастроф. Чтобы уменьшить эти траты власти собирались сделать страхование жилья обязательным, но затем все же приняли решение в пользу добровольности. В августе в России начнет действовать закон о добровольном страховании жилья от ЧС.

Закон буксует

Федеральный закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, который вступит в силу  с 4 августа, сначала будет действовать на территории семи пилотных регионов - в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, а также Тверской, Новосибирской и Тюменской областях. Суть в том, что закон не вводит услугу страхования, а только предполагает разработку определенных программ на уровне субъектов. Как пишут «Известия», с губернаторами некоторых регионов этот вопрос планируют обсудить в Центробанке.

В первых числах июля заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил: «Мы не можем дать гарантию, не зная всех условий, что страховые компании согласятся вступать в эти программы в этих конкретных регионах». При этом, около года назад в беседе с РГ заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева подчеркивала, что «со страховщиками достигнуты договоренности об их участии в программах страхования жилья во всех регионах».

Как считает генеральный директор объединения страховщиков МАКС Надежда Мартьянова, проект медленно реализуется по причине отсутствия подзаконных актов. Например, нет пакета нормативных документов к закону о страховании жилья от ЧС, где важнейшими являются методики разработки программ и определения размера ущерба.

Государство помогает

Необходимость страхования  жилья от ЧС в России активно обсуждается с 2012 года после разрушительного  наводнения в Крымске, на ликвидацию последствий  которого государством  были  потрачены миллиарды  рублей. Речь шла  даже о том, чтобы сделать страхование жилья таким же  обязательным как ОСАГО. Но в конце концов от этой идеи  решили отказаться.

Некоторые эксперты считают, что развитие рынка страхования жилья затормозили компенсации со стороны государства. По словам руководителя Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игоря Пушкаря, это произошло потому, что страховщики выплачивали клиентам меньше, чем за это платило государство. Эксперт привел пример, когда некоторое время назад селянам компенсировали ущерб после лесных пожаров -  единственный житель села, имеющий страховку, получил в два раза меньше тех, кому помогло государство.

Прежде чем быть принятым летом 2018 года, нынешний закон о страховании пролежал в Госдуме около трех лет. Изначально в нем было положение о том, что граждане, которые отказались от добровольного страхования жилья,  в случае наступления чрезвычайной ситуации могут получить новое жилье от государства не в собственность, а  только по социальному найму. Однако в конечном итоге от данного пункта закона было решено отказаться.

Так в чем же разница?

Новый закон гласит, что участие в программе добровольного страхования от ЧС не означает, что застрахованное лицо будет лишено государственных социальных выплат, полагающихся пострадавшим. Как рассказала «Известиям» адвокат Виктория Данильченко, пострадавшим от ЧС сегодня полагается разовая выплата из федерального бюджета, сумма которой составляет десять тысяч рублей на одного человека, но не больше 50 тысяч рублей на семью. При этом отдельно могут быть выплачены компенсации до ста тысяч рублей  за поврежденное имущество. Получить жилье в результате ЧС или природного бедствия граждане имеют право по закону «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Пострадавшим выдаются так называемые жилищные сертификаты на получение нового жилья взамен утраченного.

Юрист поясняет, что выдается только один сертификат, даже если гражданин имел в собственности несколько квартир или домов. А вот если есть страховка, то при таком сценарии компенсация будет выплачиваться по всей недвижимости. По решению правительства страховщики при наступлении ЧС компенсируют ущерб в размере от 300 тысяч до полумиллиона рублей, а остальное на себя берет бюджет. Как получать компенсацию -деньгами или квартирами – это уже будут решать сами пострадавшие.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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