Сторговались наконец. Правительство продлило соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин до июля

Срок действия предыдущего соглашения закончился 31 марта. Новый документ подписали позже, чем планировали из-за разногласий о финансировании компенсаций потерянной прибыли нефтяным компаниям. Сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что "соглашение подписано уже, все расписались".

Взяли обязательства

Источник ТАСС в одной из нефтяных компаний сообщил, что речь идет не о соглашении, а о протоколе по итогам совещания. Но тем не менее, все нефтяные компании, поставив свои подписи под этим документом, обязались продлить заморозку цен на бензин и дизельное топливо на второй квартал 2019 года и не повышать цены выше инфляции до конца года.

«Все, что необходимо для обеспечения стабильности на внутреннем рынке топлива, с нами согласовано. Мы будем выполнять для этого все необходимые действия. Все, что надо, подписано», — сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Протокол также подразумевает, что объем поставок на внутренний рынок будет нефиксированным, но утверждать его будет специальная мониторинговая комиссия Минэнерго.

Цена вопроса

При подписании соглашения о заморозке цен на бензин был разработан механизм компенсаций недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок. Правительство предложило субсидировать компаниям 50–60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо. Разницу определили в 56 тыс. рублей за тонну для бензина и 50 тыс. руб. для дизеля. При этом власти выставили такое условие - если внутренний рынок вдруг станет более выгодным для реализации нефтепродуктов, то нефтяники должны поделиться прибылью с бюджетом.

В первом квартале 2019 года механизм сработал в обратном направлении, и нефтяникам пришлось самим доплачивать в бюджет. Недополученная прибыль нефтяников за январь—март составила 110 млрд руб., при этом за счет демпфера они смогли компенсировать только 25 млрд рублей. Само собой, нефтяные компании остались недовольны и настаивали на изменении формулы демпфера. Против этого выступал Минфин РФ, поскольку по оценкам ведомства, изменения могут стоить бюджету 120–190 млрд рублей выпадающих доходов.

Новые компенсации

Но при этом Правительство согласилось не вводить заградительную экспортную пошлину для отрасли, заменив ее лицензированием экспорта.

Собственно, продление соглашения с нефтяными компаниями потребовалось именно для внедрения нового механизма регулирования - лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов.

Подписав первое соглашение с правительством в ноябре 2018 года, компании обязались держать цены на НПЗ не выше установленных властями, а также увеличить поставки топлива на внутренний рынок на 3% по сравнению с 2017 годом.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что соглашение с нефтяниками по стабилизации рынка топлива РФ на второй квартал продлено без изменений, но у Минэнерго имеется возможность корректировать объемы поставок топлива на внутренний рынок - и в случае если этот рынок будет достаточно наполнен нефтепродуктами, "можно будет и уменьшить эти параметры".

"Штаб заседает еженедельно, и у нас есть возможность оперативно реагировать и принимать решения в целях того, чтобы была стабильная ситуация на рынке", - подчеркнул министр Новак.

В 2019 году также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на нефтеперерабатывающие заводы. Так, если на выпуск бензина класса "Евро-5" приходится более 10% первичной переработки, то заводу компенсируют 3 тыс. рублей на тонну перерабатываемого сырья, но при условии поставки топлива на внутренний рынок. Обратный акциз получат НПЗ, которые уже модернизировали производство или намерены сделать это в течение трех лет.