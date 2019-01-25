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Сто рублей за регистрацию. Смартфоны россиян обложат налогом, чтобы их «не украли»

25 Января 2019 233 0 Экономика
Сто рублей за регистрацию. Смартфоны россиян обложат налогом, чтобы их «не украли»

Российские сенаторы выступили с предложением: с 1 февраля 2020 года ввести на территории страны платную регистрацию мобильных гаджетов, которые имеют выход в интернет. Разработала инициативу с соответствующим содержанием группа парламентариев во главе с первым замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмилой Боковой. Уже известно, что этот документ будет внесен в Государственную думу в самое ближайшее время.

В чем суть

Суть законопроекта состоит в следующем: производители и импортеры будут обязаны регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI (международный ​​идентификатор мобильного оборудования, International Mobile Equipment Identity). При покупке устройств за границей физические лица смогут сделать это самостоятельно на сайте госуслуг. При этом, как отмечает РБК, имеются в виду не только мобильные телефоны, но и планшеты, ноутбуки и другие гаджеты.

Поясняя идею законопроекта, Бокова заявила: «Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые так же, как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера».

Регистрация будет платной. Стоимость услуги – не более ста рублей. При этом информация об IMEI-кодах будет храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи.

Бан без регистрации

Далее, как говорится в законопроекте, для операторов сотовой связи будет введено обязательство: блокировать все устройства, которые не разрешены для работы в сетях по IMEI. Все номера будут храниться в центральной базе, которая будет синхронизироваться с международной базой данных ассоциации GSMA.

Новый телефон (или другое устройство), который будет приобретен за рубежом, нужно будет зарегистрировать за несколько месяцев. Если этого не произойдет, то это устройство заблокируют. В разговоре с РБК, комментируя этот момент, автор законопроекта пояснила: «Оператор связи должен предупредить, возможно не единожды, о том, что используемое устройство требует регистрации, и, если этого не произойдет, тогда через некоторое время он может быть заблокирован».

Что касается тех, кто уже владеет мобильными устройствами, то для них сенаторы придумали так называемую «амнистию» сроком от трех до пяти лет – после этого телефон обязательно надо будет зарегистрировать. Уточняется, что речь идет именно о гражданах России: под закон не попадают въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов.

Зачем?

В пояснительной записке к законопроекту сенаторы отмечают о том, что новый закон призван решить такие проблемы как кража мобильников и устройств, ввоз контрафактной продукции и идентификация устройств, используемых террористами. При этом, как поясняют авторы законопроекта, в совокупности российский бюджет теряет от неуплаты налогов при нелегальном или неучтенном ввозе мобильных устройств до 16,6 млрд руб.

Что касается сегодняшней ситуации, то, как считает Людмила Бокова, каждый звонок или выход в сеть идентифицируются в сети оператора связи с учетом нескольких параметров: по номеру абонента, сим-карте, по номеру базовой станции, обслуживающей абонента в конкретный момент времени, а также по номеру самого устройства. В итоге IMEI учитывается в сети оператора связи в качестве одного из идентификаторов звонка либо входа в интернет.

«Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями. Делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации​», – заключила сенатор.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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