Ставки по ипотеке снизятся до 8% к 2020 году, производительность труда в России, как в США 30 лет назад и другие новости пятницы

До 8% могут снизиться ставки по ипотеке в 2020 году, заявил Герман Греф. Эта цифра – 8%, была названа Владимиром Путиным в его послании Федеральному Собранию, отмечает «Интерфакс».

Алексей Кудрин заявил, что производительность труда в России на уровне стран «большой семерки в 80-х годах, передает РБК. Глава Счетной палаты подчеркнул, что повышать производительность труда нужно системными мерами.

Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября этого года. Результаты голосования в «колыбели русской революции» может быть непредсказуемым. Вопрос в том, кого из кандидатов допустят до выборов. Все дело в том, что стать кандидатом можно, только преодолев муниципальный фильтр. Это значит, что муниципальные депутаты должны одобрить кандидатуру будущего кандидата в губернаторы. А 90% этих муниципалов являются членами партии «Единая Россия». Эта тема возникла после заявления известного оппозиционного политика Оксаны Дмитриевой, весьма популярной в Петербурге, что она будет участвовать в губернаторских выборах, сообщает «Интерфакс».

Банк России сообщил, что международные резервы нашей страны составляют сейчас 480,5 млрд долларов. За прошедшую неделю они увеличились на 5,9 млрд, передает «Интерфакс».

Война между Индией и Пакистаном продолжается. Как сообщает ТАСС, вчера над небом Индостана, где расположены Индия и Пакистан, произошел воздушный бой.

Употребление в пищу цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей помогает в борьбе с раком кожи, выяснили американские ученые, сообщает РИА Новости. Особенно эффективно эта диета действует при иммунотерапии.

Экологическая ситуация в Москве улучшается. Об это свидетельствует тот факт, что в Москве-реке, в районе Братеево, поселились бобры. Братеево – это юго-восток столицы, который всегда считался самым загрязненным районом города. Только не надо подкармливать бобров, особенно овощами и фруктами. Это может привести к тому, что животные разучатся добывать еду в природе, предупреждают специалисты «Мосприроды».

Оплачивать вывоз мусора в курортный сезон власти Краснодарского края предлагают за счет курортного сбора, сообщает РБК. В противном случае, региону угрожает «мусорный коллапс» в силу увеличения стоимости утилизации отходов после реформы отрасли. Так что придется подумать – куда дешевле ехать: в Турцию или Сочи.