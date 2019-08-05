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Старая новость. Как отразится на экономике России и мира очередной пакет антироссийских санкций США?

5 Августа 2019 1689 0 Политика
Старая новость. Как отразится на экономике России и мира очередной пакет антироссийских санкций США?

О введении новых антироссийских санкций по «делу Скрипалей» США заявили второго августа. В этот раз речь идет об ограничении долгового финансирования России банками США не в российской валюте. В том числе Вашингтон будет заявлять о своем протесте против того, чтобы Международные финансовые институты (например, Всемирный банк или Международный валютный фонд) предоставляли России займы, а также финансовую либо техническую помощь.

Суть санкций

На прошлой неделе стало известно о том, что США вводят новый пакет санкций против России. Планируется, что они вступят в силу 19 августа. Как сообщалось, новая порция ограничений будет распространяться на госдолг.

Также Вашингтон будет требовать, чтобы международные финансовые организации не кредитовали Россию. Банкам США будет запрещено принимать участие в первичном размещении российского суверенного долга, который номинирован не в рублях. Также будет запрещено кредитовать российское правительство не в рублях. Кроме этого, ожидаются дополнительные ограничения, связанные с экспортом на территорию России ряда материалов, товаров и техники.

Комментируя решения о санкциях, американцы заявили, что Россия не предоставила гарантий в рамках закона США «О контроле за химическим и биологическим оружием». Напомним также, что первый пакет санкций начал действовать 27 августа 2018 года.

Реакция России

Комментируя новые санкции, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что гибкая макроэкономическая конструкция, а также взвешенная бюджетная политика, которой придерживаются российские власти, позволяет оперативно приспосабливаться к санкционному давлению и неблагоприятным внешним условиям.

По словам Силуанова, дополнительные санкции негативно влияют на отношения меду Россией и США. «Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям», - приводит ТАСС высказывание первого вице-премьера. Также, по его словам, финансовая система, которая была создана правительством РФ, позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах.

Свою точку зрения озвучила и представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, несмотря на «откровенную провокацию» в деле об отравлении Скрипалей, данный инцидент снова используют как предлог для антироссийских санкций. При этом санкции в основном дублируют меры, которые были введены в предыдущие годы.

«Власти США уже давно ограничили свои банки в выдаче кредитов и препятствуют взаимодействию России с международными финансовыми институтами развития, равно как заблокировали продажу многих технологий и товаров. Ничего особенно нового в этом нет», — цитируют Захарову РИА Новости.

Никому  мало не покажется

Как считает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями, на сегодняшний день самые важные обстоятельства, которые влияют на курс рубля, носят внешний характер. «Главным образом это политика США: антироссийские санкции, тарифы против товаров из КНР и ЕС, рост напряженности на Ближнем Востоке и так далее», - рассказал он «Российской газете».

При этом, как отмечает аналитик, агрессивная политика Вашингтона стала причиной замедления глобальной экономики. В частности, мировым центробанкам придется активно стимулировать экономику, чтобы избежать кризиса. Тот же Китай принял решение ввести крупные налоговые льготы, а Евросоюз намекает на полноценную монетарную экспансию и возвращение к политике QE (количественного смягчения). Речь идет о монетарной политике, которую используют центральные банки разных стран, чтобы простимулировать национальные экономики. «Эти действия должны существенно ослабить валюты против доллара, что совершенно невыгодно США, чей экспорт может пострадать от слишком сильного курса», - заключил эксперт.

Тем не менее, эксперты  считают, что последние месяцы 2019-го и весь 2020 год, будут достаточно сложными для рубля - курс может упасть до отметки в 66,20 доллара и 73,10 за евро.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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