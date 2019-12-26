Стали богаче на 27 млрд долларов. Кто из российских миллиардеров разбогател в 2019 году 95 0 Экономика

Российская версия журнала Forbes выявила пять наиболее преуспевших в 2019 году российских миллиардеров. Совокупное состояние предпринимателей выросло за год на 27 млрд долларов. Столь выдающегося результата они добились на фоне стагнирующей экономики, проблем со спросом и покупательской способностью населения.