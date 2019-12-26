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Стали богаче на 27 млрд долларов. Кто из российских миллиардеров разбогател в 2019 году
26 Декабря 2019 95 0 Экономика
Российская версия журнала Forbes выявила пять наиболее преуспевших в 2019 году российских миллиардеров. Совокупное состояние предпринимателей выросло за год на 27 млрд долларов. Столь выдающегося результата они добились на фоне стагнирующей экономики, проблем со спросом и покупательской способностью населения.
Самый удачливый
- Больше всего увеличил свое состояние совладелец «Норильского никеля» и президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин. На конец 2019 года его состояние достигло 23,8 млрд долларов. При этом за год оно выросло на 7,8 млрд долларов. Это позволило Потанину занять 6-ое место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.
- Исторический максимум акции «Норникеля» побили в конце октября. Капитализация компания выросло до 2,85 трлн руб. на московской бирже и до 42,7 млрд долларов в Лондоне. Резкому росту способствовало соглашение индонезийских горнодобывающих компаний по остановке экспорта никелевой руды. Рынок ждал его в 2022 году, но компании пришли к нему сейчас.
- Также Потанину помогло решение лондонского суда отклонить иск о разделе имущества со стороны его бывшей супруги Натальи, которая с 2016 года проживает в Великобритании. Она требовала от Потанина 7,38 млрд долларов. При разводе в 2014 году она получила от мужа 41,5 млн долларов и считает, что это не соответствует ее роли в построении бизнес-империи Потанина. Суд выяснил, что в бракоразводном процессе истец получила 84 млн и 7,3 млн долларов на содержание ребенка.
Остальные богачи
- На втором месте рейтинга Forbes глава «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием 27 млрд долларов, которое выросло за год на 5,9 млрд. Михельсон владеет 25% НОВАТЭКа и 48,48% «Сибура». В 2018 году НОВАТЭК запустил третью линию проекта «Ямал СПГ» стоимостью 27 млрд долларов. В марте 2019 года компания продала французской Total 10% «Арктик СПГ-2».
- Третье место у президента «Лукойла» Вагита Алекперова. Он увеличил свое состояние на 5,3 млрд долларов – до 23,8 млрд.
- Другой владелец долей в НОВАТЭКе и «Сибуре», а также близкий друг президента – Геннадий Тимченко расположился на четвертом месте. Он увеличил состояние за год на 4,1 млрд долларов – до 22,7 млрд. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко занял первое место среди лучших благотворительных организаций России в 2019 году.
- Владелец «Северстали» Алексей Мордашов замыкает пятерку наиболее преуспевших российских предпринимателей в 2019 году. За год он прирастил состояние на 3,8 млрд долларов – до 20,2 млрд. Помогали ему в этом 76% акций «Северстали» и 25% акций туркомпании TUI.
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