«Весеннее обострение». Минтруда предсказало массовые увольнения весной 2019 года

Массовые увольнения ожидают россиян весной 2019 года, показал мониторинг Минтруда. Эксперты министерства считают, что больше всего подвержены риску граждане, занятые в автомобилестроении, банковской и транспортной сферах. В общей сложности, как отмечается, без работы могут остаться около 115,7 тыс. россиян. После публикации информации в «Известиях» министерство поспешило опровергнуть само себя – о «массовых увольнениях» речь не идет, а динамика рабочей силы «остается стабильной».

Откуда информация

О мониторинге Минтруда написали «Известия». Издание привело цифру из доклада – без работы останутся 115,7 тыс. граждан. Это, по мнению газеты, «невысокий и весьма оптимистичный показатель». В Минтруда этой оценки не хватило, и пресс-служба ведомства опровергла саму новость о «массовых увольнениях» – 115,7 тыс. уволенных недостаточно для массовости и говорит лишь о некоей «стабильной динамике».

По мнению экспертов, увольнения можно объяснить несколькими причинами: приостановка производства, связанная с перенасыщением рынка и проблемы компаний-перевозчиков. Еще одна причина – «чистка» банковского сектора, которое продолжается до сих пор.

В основе мониторинга – информация, которую работодатели представляют в службы занятости (компании обязаны уведомить о планируемом сокращении персонала за два месяца). При этом руководство предприятия может и изменить свои планы.

Последний мониторинг основывается на информации от 14,6 тыс. организаций, в которых работают 5,6 млн сотрудников. Раз в месяц документ направляется в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (ее руководителем является вице-премьер Татьяна Голикова).

Москва и Питер «под ударом»

Согласно мониторингу от 6 февраля, больше всего сокращений ожидается в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), а также в Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.).

Как было сказано выше, больше всего увольнений ожидается в сфере автомобилестроения: здесь без работы могут остаться около 25,8 тыс. человек. Далее – сотрудники транспортных компаний (23,4 тыс. человек), а также работники финансовой и банковской отраслей (15,4 тыс. человек).

Кроме этого, как показал мониторинг, большой риск потери работы существует в сферах производства электрооборудования (здесь могут сократить 14,8 тыс. человек), производстве машин и оборудования (11,1 тыс. человек), а также добычи энергетических ископаемых (7,4 тыс.) и производства стройматериалов (6,4 тыс.).

Причины

О перенасыщении рынка говорит профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин. По его словам, сегодня востребованы достаточно дорогие автомобили, стоимость которых варьируется от 1,5 млн руб. и более. Однако, как считает эксперт, обстановка может измениться благодаря поддержке, которую государство собирается оказать отрасли.

Похожая ситуация и в сфере производства электрооборудования. По словам Скопина, многие граждане России не готовы к тому, чтобы покупать бытовую технику. При этом есть склады, которые переполнены продукцией с прошлого года. Поэтому сборку новой техники некоторые компании планируют приостановить.

Что касается транспортной сферы, то здесь без работы рискуют остаться те, кто занят в частном общественном транспорте, чьи компании не выиграли тендеры на предоставление своих услуг в этом году.