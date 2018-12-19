СССР разоружился перед США? Что Горбачеву не понравилось в заявлении Путина о ядерных ракетах

Во время расширенного заседания коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин рассказал о том, почему подписание ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) было невыгодным для СССР. По его словам, подписание договора стало причиной одностороннего разоружения Советского Союза, и зачем на это пошло руководство страны, ему непонятно. Однако первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев отверг эту версию событий. Сегодня ситуация вокруг ДРСМД складывается следующим образом: США грозятся его покинуть, а Россия хочет внести в Генассамблею ООН резолюцию о сохранении Договора.

«Одному Богу понятно»

Путин напомнил, что, согласно Договору, страны, которые его подписали в 1987 году, должны были ликвидировать ракеты средней и меньшей дальности (от 500 до 5000 км) наземного базирования. Вместе с этим, как отметил российский лидер, других ракет у СССР и не было. Однако у американцев были аналогичные ракеты морского и воздушного базирования, которые продолжали развиваться. В качестве примера глава РФ привел систему США «Томагавк».

«Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство СССР пошло на это одностороннее разоружение, одному богу известно, но это было сделано», – заявил Путин.

Сегодня же, отметил Путин, у России тоже появились ракеты средней и меньшей дальности морского и воздушного базирования. По словам главы государства, они работают «хорошо, успешно, точно и как положено». Российский лидер предположил, что, вероятно, этот факт и вызвал беспокойство Вашингтона. Он добавил, что появление такого вооружения не нарушает ДРСМД. Учитывая и тот факт, что Россия, как и прежде, ничего не располагает на земле.

Ответ Горбачева

Однако первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев не согласился с утверждениями Путина относительно одностороннего разоружения СССР в рамках ДРСМД, согласно которому в свое время было уничтожено несколько сотен ракет, не только советских, но и американских. (Что касается ракет воздушного базирования, то они охватывались договором СНВ.)

Советский политик предположил, что Путина, вероятно, неправильно проинформировали, поскольку одностороннего разоружения вообще не было. «Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет – как советских, так и американских», – прокомментировал Горбачев заявление главы России в беседе с РИА Новости.

Экс-президент СССР отметил, что в рамках договора «в том числе было уничтожено 109 ракет «Першинг-2». Они были размещены на территории тогда еще ФРГ, и с этой территории за десять минут могли долететь до СССР.

Говоря о ракетах воздушного базирования, Горбачев напомнил, что они охватывались договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Большое количество ракет всех видов базирования было сокращено после соответствующих заявлений президентов США и СССР, которые были сделаны осенью 1991 года.

«Все решения, принимавшиеся на переговорах по разоружению, тщательно прорабатывались в ведомствах, в том числе в министерстве обороны и генштабе», – заключил Горбачев.

Дела сегодняшние

Если говорить о том, что сегодня происходит с ситуацией вокруг ДРСМД, который США угрожают покинуть, то Россия планирует (причем, во второй раз) внести в Генассамблею ООН резолюцию о сохранении Договора. Об этом на днях сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с радио «Комсомольская правда».

«Мы буквально сегодня в Организации Объединенных Наций будем во второй раз пытаться провести резолюцию Генеральной ассамблеи, которая высказалась бы в поддержку сохранения этого договора», – сообщил министр.

Поясняя, почему сегодня США стремятся разорвать Договор, Лавров отметил, что США тем самым демонстрируют свое желание распространить действие обязательств, которое до этого взяли на себя СССР, на КНДР, Иран и другие страны.

Напомним, что глава США о планах США покинуть ДРСМД сообщил в октябре. Комментируя эти планы, Дональд Трамп настаивал, что Россия нарушает Договор и занимается разработкой ракетных систем, имеющих возможность нанести ядерный удар по европейским странам. В первых числах декабря госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что США перестанут соблюдать положения ДРСМД в течение 60 дней, и это произойдет в случае, если Москва не признает нарушения и не продолжит исполнять свои обязательства.