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США заразили Китай коронавирусом? Кто на самом деле виноват в пандемии
13 Марта 2020 135 0 События и факты
Эпидемия коронавируса, начавшаяся в китайском городе Ухань, могла быть занесена американскими военными. К такому выводу пришли в МИДе КНР, о чем заявил его официальный представитель Чжао Лицзянь. В своем блоге в твиттер он призвал американцев быть откровенными и опубликовать свои данные по распространению болезни.
США должны все объяснить
- Сразу две неожиданные новости пришли из Китая 13 марта. Во-первых, китайские врачи подозревают американских военных в том, что они занесли вирус на территорию страны. Предположения основываются на посмертном обследовании скончавшегося американца, который, как до этого полагали специалисты, умер от гриппа. Но на самом деле причиной смерти стал COVID-19.
- Вторая новость связана с началом вспышки заболевания. Считалось, что эпидемия разгорелась 31 декабря 2019 года. Но по новым данным первый случай заражения установлен в провинции Хубэй 17 ноября 2019 года. По словам китайских ученых, коронавирус остается в организме человека не 14 дней, как думали раньше, а около пяти недель после заражения.
- Официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь публично задал американской стороне вопрос: «Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы?»
- При этом на 13 марта во всем мире коронавирусом заражены 131 тыс. человек. Из них в США – 987 случаев заражения и 29 смертей. Китайские власти также не объяснили, каким образом американские военные могли занести вирус в Ухань.
- Версию о том, что коронавирус – это происки США, поддерживает депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»). Комментируя предположение Китая на своей странице в Facebook, парламентарий заявил: «Это вполне реалистичная версия появления коронавируса, которая многое объясняет. Но, разумеется, американцы не признаются, в очередной раз спрятав концы правды в темных водах конспирологических теорий».
Ситуация в России
- На момент выхода публикации в России официально известно о 34 случаях заболевания коронавирусом, 19 из которых – в Москве. Большинство из них вернулись из Италии. Также среди заболевших два гражданина КНР и один гражданин Италии.
- Власти предпринимают всевозможные меры для предотвращения распространения инфекции. В частности, всех туристов, которые прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, обязали проводить две недели в карантине (соблюдение отслеживается через видеонаблюдение). В случае нарушения им грозит уголовное наказание – до 5 лет заключения.
- Российские власти также ограничили пассажирское авиасообщение с рядом европейских стран. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Как уточняется, ограничения вступят в силу в полночь 13 марта. Речь идет о рейсах во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно. Вместе с этим сохраняются полеты в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево. Кроме этого, как пишет РИА Новости, будут продолжаться и чартерные перевозки, чтобы доставлять в обозначенные страны их граждан и других иностранцев, а также для вывоза граждан России на родину.
- Правительство запретило пускать в страну и выдавать визы итальянцам и иностранцам без гражданства, которые проживают в Италии.
- Стрессовый новостной фон в феврале и марте привел к повышенному спросу среди россиян на антидепрессанты, следует из данных аналитической DSM Group.
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