США заразили Китай коронавирусом? Кто на самом деле виноват в пандемии 135 0 События и факты

Эпидемия коронавируса, начавшаяся в китайском городе Ухань, могла быть занесена американскими военными. К такому выводу пришли в МИДе КНР, о чем заявил его официальный представитель Чжао Лицзянь. В своем блоге в твиттер он призвал американцев быть откровенными и опубликовать свои данные по распространению болезни.