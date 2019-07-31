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США выходят из ДРСМД, Россия сохранит мирный Каспий, Украина пойдет на продажу и другие новости

31 Июля 2019 45 0 События и факты
США выходят из ДРСМД, Россия сохранит мирный Каспий, Украина пойдет на продажу и другие новости

США готовятся 2 августа официально выйти из ДРСМД - российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, отметив, что продление  Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений также остается  под вопросом.

 

Россия ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму РФ документ, подписанный в августе 2018 года президентами России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана. Работа  над этой конвенцией велась с 1996 года. Исторический документ закрепляет за государствами региона исключительное право и ответственность за судьбу Каспийского моря, формирует четкие правила его коллективного использования только в мирных целях, ограждает Каспий от военного присутствия внерегиональных держав. Каспийская конвенция устанавливает режим судоходства и порядок коллективного использования акватории, границы территориальных вод и рыболовных зон, разграничения морского дна и недр на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов.

 

Украина проведет масштабную приватизацию и отменит мораторий на продажу земли. О том, какие экономические реформы планируют провести новые украинские власти, рассказал в интервью Bloomberg заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук. Он отметил, что Владимир Зеленский намерен приватизировать почту, банки, железнодорожного оператора. В сентябре Украина планирует заключить новое соглашение с МВФ. А после переговоров со Всемирным банком решит, будет ли полностью снят мораторий на продажу украинской земли, который действует уже 14 лет, или же объем продаж земли иностранцам в какой-то мере ограничат. Киев уже подсчитал, что отмена моратория на продажу сельхозземель обеспечит рост ВВП Украины примерно на 0,5-3 процента.

 

Россия и Белоруссия усилят санитарный контроль на общей границе ЕАЭС со странами Евросоюза. Проверять будут даже продукты, перевозимые в ручной клади и багаже. Как говорится в сообщении Россельхознадзора, дополнительные меры предосторожности вводятся из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в странах восточной Европы.

Сейчас очаги АЧС зафиксированы в десяти странах ЕС. Вирус ранее проник в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию, Венгрию, Румынию и Бельгию, о случаях заболевания АЧС сообщили власти Словакии, а также Украины.

 

В Крыму более чем на треть за  два года увеличилось количество компаний, учредителями которых являются иностранные организации и граждане. Как сообщила «Известиям» зампредседателя совета министров Крыма Ирина Кивико, сегодня на полуострове зарегистрировано более 3,3 тысяч компаний из 60 стран, в том числе из США, Великобритании, Германии и Украины, в  то время как в 2017 году действовало лишь около 2,4 тысяч таких компаний. Несмотря на санкции, рост хозяйствующих субъектов с зарубежным участием составил 39%. Но пока что в общей структуре  растущих инвестиций  в Крым зарубежный капитал занимает всего 5,2%.

 

С начала 2019 года в России вдвое увеличилось количество проблемных объектов долевого строительства. Генеральный прокурор России Юрий Чайка  сообщил, что  в первом полугодии число долгостроев  увеличилось с 894 до 1845, а  число обманутых дольшиков - с 38,7 тысячи до 44 тысячи человек. В ходе заседания коллегии в Генпрокуратуре он потребовал разобраться в причинах этого явления.

 

7 миллиардов рублей на бедность получат в 2020 году 13 российских регионов, вошедших в федеральный пилотный проект. Как пишет РГ, об этом в ходе рабочей поездки в Барнаул сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Деньги на борьбу с бедностью в рамках софинансирования по программе социального контакта получат Кабардино-Балкария, Коми, Тува, Татарстан, Алтайский, Пермский и Приморский края, а также Ивановская, Липецкая, Курганская, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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