США ввели санкции против России за «худшие хакерские атаки». Кто их совершил?

США обвинили хакеров Evil Corp из России в краже 100 млн долларов у финансовых организаций более чем в 40 странах. В связи с действиями хакеров Минфин США ввел санкции против 7 организаций и 17 человек из России, Испании, Франции и других стран. За информацию о лидерах Evil Corp американские власти объявили награду в 5 млн долларов.

Худшие хакерские атаки десятилетия

Санкции в отношении российских хакеров ввело Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. В Управлении считают, что Evil Corp разработала и распространила вредоносную программу Dridex, которая заражала компьютеры и собирала данные сотен банков в сорока странах мира.

С помощью Dridex, по версии американских властей, хакеры из России похитили около 100 млн долларов. Группировку Evil Corp в США называют «одной из самых продуктивных киберпреступных организаций в мире».

Однако санкции были введены не против Evil Corp, а против гражданина России Максима Якубца, который, предположительно, возглавляет группировку, его подельников и связанных с ними частных организаций. В Питтсбурге (Пенсильвания) и Небраске ему уже выдвинули обвинения в компьютерном взломе и банковском мошенничестве.

Действия Якубца назвали «худшими хакерскими атаками последнего десятилетия». По словам главы отдела по борьбе с киберпреступлениями британского агентства по борьбе с преступностью Роберта Джонса, от Якубца пострадали 300 компаний по всему миру.

По версии Минюста США, Якубец руководил преступной группой, которая ранее распространяла вредоносную программу Bugat. С помощью нее выкрадывались личные и финансовые данные. Кроме Якубца, в США знают еще двух членов Evil Corp – Игоря Турашева и Дениса Гусева. Все они проживают в России.

По словам главы Минфина США Стивена Мнучина, лидер организации Якубец «оказывает прямую помощь злонамеренным действиям российских госорганов в области киберпреступности». В комментарии к санкциям ведомство также отметило, что деятельность Якубца «показывает факт привлечения российскими властями киберпреступников для своих собственных целей». По данным властей США, Якубец работал на ФСБ с 2017 по 2018 год.

Госдеп США и ФБР предлагают награду 5 млн долларов за любую информацию, которая поможет поиске и доказательству вины Якубца.

«Делай как мы»

Однако хакеры могли и не красть денежные средства с банковских карт – цель зачастую состоит в том, чтобы изучить сами счета и направление денежных потоков. При этом санкции могут быть введены на основании отчета подразделения по борьбе с киберпреступностью. Интересно и то, что само подразделение по борьбе в США является частью кибервойск, которые проделывают аналогичные действия в отношении России.

По словам генерального директора агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Романа Ромачева, Москва не всегда может понимать, кто ведет хакерские операции против нее. Точно так же и у США, если операции были проведены профессионально, может не быть точных сведений о том, откуда проводилась операция.

Депутат Госдумы Антон Морозов заявил, что нужно перестать реагировать на то, что американцы постоянно расширяют антироссийские меры.

«Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они за собой не влекут», – приводит его слова RT.

По мнению члена Совфеда Франца Клинцевича, даже здравомыслящие политики США не надеются, что экономике России из-за санкций будет причинен значительный ущерб. Причина совсем в другом, как считает сенатор. В своем Facebook он написал: «Эти санкции, на мой взгляд, преследуют совершенно иную цель, являя собой пример Европе, – делай как мы».

Никакой связи с правительством

Посол России в США Анатолий Антонов отверг версию связи хакеров с российскими властями. По словам дипломата, подобные домыслы являются беспочвенными, а Вашингтон не представил по этому поводу никаких доказательств.

Антонов также напомнил, что Россия неоднократно предлагала Штатам наладить взаимодействие в области кибербезопасности. Однако Вашингтон категорически игнорирует попытки России выстраивать диалог. Что в свою очередь, как убежден посол, мешает развитию отношений между странами.