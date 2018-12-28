США в панике: Россия запускает новый боевой комплекс «Авангард»

В минувшую среду по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, прибывшего в Национальный центр управления обороной, Минобороны провело испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард». Испытание межконтинентальной стратегической системы признано успешным. В США уже начались волнения: как заявил один из генералов, защиты от российской новейшей ракеты в данный момент не существует, поэтому перехватить ее американцы в случае необходимости не смогут.

«Первые в мире»

О новейших видах российского оружия Владимир Путин говорил еще в своем послании Федеральному собранию. Речь шла, в том числе, и о гиперзвуковом оружии, одним из которых и стала гиперзвуковая система межконтинентальной дальности «Авангард». Скорость ракеты комплекса может достигать 30 тыс. км в час, что дает ей возможность обогнуть Землю по экватору всего за полтора часа.

«Авангард» стартовал из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье. Ракета поразила цель на Камчатке, на расстоянии около шести тысяч километров. В итоге летные испытания ракеты комплекса были признаны успешными, что позволяет говорить о дальнейшей постановке комплекса на вооружение в заданные сроки. Уже со следующего года будет развернут первый полк в Ракетных войсках стратегического назначения.

«В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона», – рапортовала кремлевская пресс-служба.

Путин доволен

Владимир Путин остался доволен испытаниями, дав им высокую оценку. Президент подчеркнул, что Россия – первая в мире страна, которая получила на вооружение новый вид стратегического оружия. По его словам, это стало большим событием в жизни Вооруженных Сил, «да, пожалуй, и в жизни страны». Вместе с этим, как отметил российский лидер, «это событие даже не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов».

«Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас, и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед», – констатировал Путин.

США в панике

В США практически сразу же отреагировали на испытания. В National Interest вышла статья, где приводится оценка главы стратегического командования США, генерала Джона Хайтена. По его словам, американские ВС не владеют оружием, которое может защитить страну от российского гиперзвукового комплекса «Авангард».

«Американские военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету. У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас», – резюмировал собеседник издания.

Еще одно издание, Washington Examiner, пишет о том, что «Авангард» – это более совершенное оружие, чем любой американский гиперзвуковой аналог. Даже несмотря на то, что сами системы наведения на цель у США более современные. Но по остальным параметрам российская ракета мощнее. Более того, как подчеркнул генерал, перехватить «Авангард» американские военные на данный момент пока не могут.

Свои опасения по поводу отсутствия у США возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты ранее заявляли и в Пентагоне. Так, по словам главы Северного командования ВС США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси не раз говорил о том, что американцы окажутся в буквальном смысле слова беззащитными перед российским и китайским оружием в случае военных действий.