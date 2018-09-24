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Восточный экономический форум

США в панике: российская пшеница угрожает фермерам

24 Сентября 2018 188 0 Тренды Экономика
США в панике: российская пшеница угрожает фермерам

Российская пшеница представляет серьезную угрозу благосостоянию американских фермеров, сообщает рупор главной финансовой улицы мира – газета The Wall Street Journal. Российские аграрии поставили рекорд по экспорту пшеницы в прошлом году и в текущем, несмотря на снижение урожая, сдавать позиции не собираются. Трудами работников села Россия стала лидером на глобальном рынке, где остается привлекательной как по качеству, так и по ценам.

Российская угроза

Мало было вмешательства в выборы: Россия теперь представляет угрозу американским сельхозпроизводителям, пишет Wall Street Journal. Рекордные поставки на мировой рынок грозят фермерам в США сокращением доходов и разорением.

За прошлый сельскохозяйственный год (период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) российские аграрии экспортировали 40 млн тонн пшеницы – в два раза больше предыдущего периода. Таким образом Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы и вынудила ряд сельхозпроизводителей, в том числе из США, покинуть рынок.

Ситуацию обостряет и политика взаимных пошлин. Отвечая на ограничительные меры, которые ввел глава США Дональд Трамп, Китай уже ввел 25%-ые пошлины на ввоз американской пшеницы. Если аналогичные меры будут введены и другими партнерами США, то это приведет к еще большему ослаблению американских фермеров на глобальном рынке.

Главные конкуренты

На сегодняшний день главным конкурентом поставщиков из России на мировом рынке являются американцы. Как отмечал Международный совет по зерну еще в первых числах июля, по итогам этого сельхозсезона Россия снова станет первой в мире по объему экспорта пшеницы и второй по поставкам зерна в целом.

Как пишет Газета.ру, впервые в истории Россия заняла первое «пшеничное место» в 2016 году. После этого каждый год отечественные фермеры бьют новые рекорды по сбору урожая зерновых и, как следствие, наращиваются и объемы экспорта. Однако, как считают эксперты, не исключено, что текущий год станет для России испытанием: все дело в урожае, который на фоне предыдущих показателей выглядит слабовато (105 млн тонн зерна против рекордных 135 млн тонн в прошлом сезоне).

Тем не менее, Минсельхоз не спешит менять свои экспортные прогнозы: ожидается, что в 2018-2019 годах на экспорт уйдет 40-45 млн тонн зерна, включая около 35 млн тонн пшеницы. Кроме этого, сегодня в России не существует экспортной пошлины на пшеницу: ее обнулили до 1 июля 2019 года. Как ранее заявлял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сейчас нет необходимости вводить ее вновь, несмотря даже на рост цен на пшеницу, из-за чего некоторые эксперты предсказывают возможное подорожание хлеба в России.

«Пока предпосылок для введения экспортной пошлины на пшеницу никаких нет. Та цена, которая есть на сегодняшний день, не является экстраординарной», – отмечал Патрушев.

Лидеры столетия

За последние два года Россия только укрепила статус одного из крупнейших мировых экспортеров пшеницы. Причем, как убежден начальник отдела развития продуктов на рынке зерна БКС Брокер Станислав Бакуменко, в дальнейшем эта тенденция будет сохраняться. В период с июля по сентябрь текущего года уже поставлено на экспорт более 11 млн тонн пшеницы.

По словам эксперта, во многом это имеет отношение к улучшению качества российской пшеницы и привлекательной конкурентной цене. В этом сезоне, как говорилось выше, урожай ниже прошлогодних показателей. Однако его вполне хватает для того, чтобы удовлетворить внутренние потребности. Кроме этого, потенциал экспорта аналитики оценивают примерно в 30 млн тонн зерновых.

Сегодня российское зерно покупают больше ста стран, включая Египет, Турцию, Бангладеш, Саудовскую Аравию, Индонезию, Азербайджан, Нигерию и так далее.

Более того, как ранее сообщало агентство Bloomberg, итоги зернового 2017-2018 года Российская Федерация экспортирует на 30% больше пшеницы, чем в прошлом году (36,6 млн тонн). И этот показатель выводит ее в статус лидера столетия. Однако пока что действующими рекордсменами являются американцы, которые в период 1992-1993 годов поставили на мировой рынок 36,8 млн тонн пшеницы.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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