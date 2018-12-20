США снимут санкции с «Русала» под гарантии Ротшильдов, Германия требует у России свои культурные ценности и другие новости четверга

ЦБ сообщил о подорожании ряда товаров в 2019 году. Это связывается с ростом НДС, акцизов на бензин, дизельное топливо, табачные изделия и рядом других факторов. ЦБ прогнозирует, что цены на топливо и табак вырастут на 4,6%. Для других товарных групп рост цен будет существенно меньшим, передает «РИА Новости».

Центр управления полетами сообщил, что спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09» успешно приземлился на территории Казахстана. «Интерфакс» напоминает, что в августе этого года в бытовом отсеке этого корабля было обнаружено просверленное отверстие. Это привело к частичной разгерметизации МКС. Тогда космонавтам удалось заделать отверстие и восстановить нормальную работу станции. 11 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, выйдя в открытый космос, изъяли образцы герметика, которым было первоначально заделано отверстие и элементы микрометеоритной защиты. Теперь они доставлены на Землю. Специалисты утверждают, что эти образцы помогут установить причину появления отверстия.

На 14% выросли акции «Русала» после заявления представителей Минфина США об исключении компаний «En+ Group», «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» из санкционного списка через 30 дней. Одновременно с этим цены на алюминий продолжают снижаться и достигли минимальных значений за последние 16 месяцев. Условием снятия санкций, напоминает «Интерфакс», было снижение доли Олега Дерипаски в его холдинге «En+ Group» с 70% до 44,95%. Теперь в совете директоров компании из 12 членов 8 будут гражданами США и Евросоюза. Источники отмечают, что гарантом сделки между властями США и Дерипаской мог стать клан Ротшильдов.

На 10% прогнозирует «Ростуризм» увеличение числа иностранных туристов в 2019 году. Ведомство связывает это с введением новой транспортной инфраструктуры, ростом числа гостиниц. Другим фактором, сработавшим на повышение интереса к нашей стране, явился чемпионат мира по футболу, пишет газета «Известия».

Германия настаивает на возврате ее культурных ценностей, которые были перемещены в СССР после Второй мировой войны, передает «РИА Новости». Речь, прежде всего, идет о находках Генриха Шлимана, Эберсвальдском кладе, а также уникальной коллекции золотых предметов и украшений, относящихся к IX веку до нашей эры.