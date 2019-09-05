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США развертывает ракеты, Индия закупает у России оружие и газ, Япония ивестируев Арктику и Дальний Восток и другие новости

5 Сентября 2019 81 0 События и факты
США развертывает ракеты, Индия закупает у России оружие и газ, Япония ивестируев Арктику и Дальний Восток и другие новости

О планах США по развертыванию новых высокоточных ракет (Precision Strike Missile, PrSM) и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой заявил и.о. министра армии США Райан Маккарти. Как сообщает ТАСС, речь идет о вооружениях, которые раньше попадали под Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США  вышли  2 августа этого года. Маккарти отметил, что США рассчитывает в начале 2020-х годов развернуть гиперзвуковые и высокоточные ракеты PrSM, которые можно перепрограммировать так, что они по своей дальности будут выходить за рамки ДРСМД.

 

Индия и Россия заключили контракты на 14,5 миллиарда долларов на поставку вооружения и военной техники, а также соглашение  о производстве в Индии необходимых для них запчастей. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, подписанные документы создают основу для взаимодействия  индийских и российских предприятий ОПК, а стороны продолжают переговоры по поставке и лицензионному производству переносного ЗРК "Игла-С". Отмечается, что в прошлом году, несмотря на "жесточайший прессинг" США, Индия заказала у России зенитные ракетные системы С-400, фрегаты 11356, большую партию боеприпасов для ВВС, ВМФ и сухопутных войск.

 

15 миллиардов долларов превысили совокупные инвестиции Японии в российский Дальний Восток, в том числе в проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Об  этом заявил в СМИ премьер-министр Японии Синдзо Абэ накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке. Он подчеркнул, что японцы продолжат инвестировать в российские проекты. Кроме того, вчера на бизнес-диалоге "Россия - Япония" на ВЭФ-2019 руководитель японско-российского экономического комитета Кэйданрэн, председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада заявил, что, по меньшей мере, 60% японских бизнесменов считают российский Дальний Восток привлекательным для инвестиций.

 

Соглашения об участии японских и индийских компаний в российских проектах СПГ подписал сегодня утром на Восточном экономическом форуме российский «Новатэк». С японским консорциумом Mitsui & Co и Jogmec подписано окончательное инвестиционное решение по "Арктик СПГ — 2" (ранее участие в данном проекте подтвердили французские и китайские акционеры). С индийской компанией H-Energy Global Ltd подписан меморандум о поставках  СПГ в Индию на долгосрочной основе, об инвестировании в новые  СПГ-терминалы, а также о создании совместного предприятия по реализации СПГ в Индии, Бангладеш и на других азиатских странах. Как отметил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, Индия представляет собой один из крупнейших и быстрорастущих рынков СПГ, а в перспективе станет одним из основных источников роста мирового спроса на природный газ.

 

Парламент Великобритании отложил выход своей  страны из Евросоюза на три месяца (до 31 января 2020 года) в случае если не будет достигнуто соглашение о сделке с ЕС.  Принятый законопроект из палаты общин направляется на рассмотрение Палаты лордов. Британское правительство решило не противодействовать принятию законопроекта о переносе Brexit без отсутствия сделки с ЕС, хотя  ранее Борис Джонсон  предлагал даже  распустить упрямый парламент, назначив досрочные выборы.

 

€371 млн из бюджета ЕС в 2018 году было потрачено не по целевому назначению. Об этом сообщил журнал Bild со ссылкой на доклад Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. Как пишут «Известия», в докладе отмечено, что  наиболее масштабная коррупция наблюдалась при размещении и снабжении беженцев в Италии  и имеются  подозрения, что в деле была замешана организованная преступность. Также отмечаются  сложности борьбы с коррупцией на уровне Евросоюза - правоохранительные органы каждой из стран ЕС заняты внутренними делами и не все признают расследования общеевропейских инстанций.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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