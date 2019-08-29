США проводит ревизию Украины, украинцы едут в Крым, Россия укрепляет обороноспособность рублем и другие новости

Президент США распорядился провести ревизию военной помощи Украине, на которую в 2019 году в военном бюджете США заложено $250 млн. На время пересмотра средства будут заморожены. Как сообщает ТАСС, Дональд Трамп хочет убедиться, что выделенные средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов США. Ревизию будут проводить министр обороны Марк Эспер и помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составляет $1,5 млрд.

Около 4,9 трлн рублей составили расходы России на закупку вооружений и интеллектуальной собственности в 2017 году, на который пришелся максимальный объем гособоронзаказа. Как пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, в предшествующие годы доля секретных расходов росла и в 2016–2017 годах остановилась на уровне 5,3% ВВП. В 2017 году объем расходов по разделу федерального бюджета «Национальная оборона» достиг 2,85 трлн рублей, из них 1,82 трлн (или 63,9%) проходило по закрытым статьям. Официальных данных за 2018 год еще нет, но по оценкам аналитиков показатель секретных расходов мог еще немного снизиться в связи с уменьшением приобретения продуктов интеллектуальной собственности, расходов на длительные вооружения и НИОКР. В рейтинге Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Россия занимает шестое место по тратам на оборону. В пятерку стран с крупнейшими военными бюджетами входят США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Минпромторг предложил установить 50-процентную квоту на госзакупки произведенных в России товаров и продукции гражданского назначения предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Проект соответствующего постановления правительства направлен для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Предлагается обязать госзаказчиков распределить в пользу российских производителей и 30% закупок в 2020 году и 50% в 2021 году.

Научный центр мирового уровня (НЦМУ) "Сверхзвук" будет создан на базе Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.Жуковского. Как сообщают РИА Новости, соответствующее соглашение создании консорциума было подписано во время работы МАКС-2019 с ведущими научными, образовательными и промышленными предприятиями России.

Россия усиливает свое влияние в Африке, зарабатывая миллиарды долларов на продаже африканским странам ядерных технологий. Об этом пишет британское издание The Guardian. Отмечается, что за последние два года "Росатом" заключил контракты с властями Уганды, Руанды, ЮАР и Нигерии, где будет строить атомный реактор. В Египте российская госкорпорация уже строит реактор стоимостью около 29 миллиардов долларов. Британские эксперты подчеркивают, что Россия предлагает африканским странам щедрые кредиты и долгосрочные контракты, а "Росатом" экспортирует технологии, связанные с использованием "легкой" воды в реакторах, которые считаются одними из самых безопасных в мире.

Ежедневно до 15 тысяч человек пересекают российско-украинскую границу в Крыму. Как сообщает в Крыминформ со ссылкой на данные погрануправления ФСБ по Республике Крым , в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14-15 тысяч лиц и более двух тысяч автомобилей. Турпоток с Украины остается на уровне прошлого года.Всего с начала 2019 года государственную границу с Украиной в Крыму в обоих направлениях пересекли более 1,8 млн человек.