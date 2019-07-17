США подтолкнули Турцию к России, россияне любят Украину, российская экономика потеряет триллион из-за пчел и другие новости

Дональд Трамп обвинил своих предшественников в том, что они вынудили Турцию покупать С-400 у России. Как сообщает ТАСС, президент США на пресс-конференции в Белом доме заявил, что предыдущие американские власти «по глупости» не разрешали покупать Анкаре зенитные ракетные комплексы Patriot, несмотря на то, что Турция является членом НАТО. А теперь, по его мнению, Вашингтон вынужден отказаться от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за приобретения ею российских зенитных ракетных систем С-400. Дональд Трам заявил об упущенной выгоде США от несостоявшихся поставок оружия и отметил, что производитель F-35 - корпорация Lockheed Martin - «не в восторге» от такого поворота событий, поскольку затронуто множество рабочих мест. Зато, как отмечают эксперты, довольны российские производители Су-57, поскольку Турция заявила, что готова закупить эти самолеты вместо американских.

68%россиян хорошо и очень хорошо относятся к Украине. Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведенного в июне. Плохо и очень плохо относятся к Украине соответственно 12% и 9% опрошенных. Социологи выяснили, что даже после пяти лет конфликта для 30% россиян Украина остается братской страной, для 28% - просто соседом. Но при этом 12% считают «соседа» угрозой для России, а для 9% - враждебным государством. При этом половина опрошенных россиян никогда не были на Украине, а 21% респондентов были там как туристы или в гостях у родственников. Только 4% родились там и некоторое время жили на Украине, а еще 3% учились.

В 1 трлн рублей оценивают эксперты ущерб экономике от массовой гибели пчел в нескольких регионах России. Как сообщает Интерфакс, такие данные привел президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, Альфир Маннапов на совещании в Госдуме РФ. С учетом гибели 60% пчел ученые подсчитали потери по сельхозкультурам, которые ими опыляются. Летом 2019 года отмечались случаи массовой гибели пчел в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае. Причиной этого ученые считают бесконтрольное применение на российских полях пестицидов и другой агрохимической продукции. Ранее в Россельхознадзоре заявили, что у него отобрали полномочия по надзору за пестицидами по предложению Минэкономразвития. Депутаты направили обращение в Генпрокуратуру.

На 3,3% в июне выросло промышленное производство в России. При этом по данным Росстата в мае рост составлял всего 0,9%. За вычетом сезонного и календарного факторов, промпроизводство в июне увеличилось на 1,1%. Как сообщает РБК, по итогам первого полугодия 2019 года российская промышленность выросла на 2,6% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Самые высокие темпы роста в 4%показала добыча полезных ископаемых.

64% россиян считают, что в России никогда не случится новый Чернобыля. Повторение катастрофы, подобной аварии на Чернобыльской АЭС, в современной России маловероятно (46%) или практически невероятно (18%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в начале июля Левада-центром. За последние три года оптимистов заметно прибавилось – весной 2016 года маловероятной или практически невероятной катастрофу на российской АЭС считали 47% опрошенных. Ту и или иную степень вероятности атомной катастрофы в России сегодня допускают в общей сложности 30 % опрошенных.

«Ростеху» предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон». С такой инициативой в госкорпорацию обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Российские власти активно продвигают идею о запрете на пользование смартфонами в школах. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что будет создана рабочая группа, которая предложит меры регулирования мобильных телефонов учениками. Автор инициативы о создании альтернативы смартфонам считает, что в «шкулфоне» помимо контактов родителей, педагогов и одноклассников учебного справочника по общим вопросам, калькулятора, должен быть доступ к приложениям «Московская электронная школа» и «Российская электронная школа», а также встроена специальная программа, «блокирующая любые попытки буллинга школьников» и доступ к «вредоносным сайтам».