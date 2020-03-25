Капитал страны
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США поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне. Россию решили выжимать с рынков
25 Марта 2020 907 1 Экономика
После разрыва сделки ОПЕК+, который произошел из-за нежелания России сокращать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки и отказа Саудовской Аравии оставить прежние договоренности в силе, президент США Дональд Трамп связался с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. В телефонном разговоре, который состоялся через три дня после провала сделки, 9 марта, Трамп выразил поддержку Эр-Рияду в его стремлении выдавить Россию с ее традиционных рынков.
Звонок поддержки
- Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Саудовской Аравии добывать больше нефти и вытеснить российскую нефть из Европы и Азии, пишет Politico со ссылкой на источники. Эр-Рияд может занять ниши России на мировом рынке, но саудиты не должны опускать цену до некомфортного уровня, подчеркнул Трамп, поскольку слишком низкие цены нанесут ущерб сланцевым добытчикам в США.
- На момент разговора Саудовская Аравия уже объявила, что нарастит добычу до 12 баррелей в сутки и будет продавать еще 1,3 млн баррелей из резерва. Более того, Эр-Рияд дал клиентам в Европе, Азии и США скидку: 10, 6 и 7 долларов за баррель соответственно.
- Заявления саудитов резко опрокинули цену на нефть, которая и без того находилась под давлением плохих новостей о пандемии коронавируса. 18 марта цены рухнули до 24,5 долларов за марку Brent. Американская марка нефти WTI опустилась до 20 долларов, а российская Urals до 18,6 доллара.
- Для всех, включая Саудовскую Аравию, цены оказались равны либо ниже себестоимости добычи. Саудовская Аравия продала много фьючерсных контрактов на поставку дешевой нефти, но не сможет обеспечить их доставку за свой счет из-за подорожавшего фрахта нефтетанкеров на 700%.
Тревожные знаки
- Произошедшее сильно ударило по сланцевой нефти в США. Текущие цены, по оценке Rystad Energy и Pioneer Natural Resources, грозят США потерей 20% добычи к концу 2021 года. Это до 2,5 млн баррелей в сутки. Подобное снижение отнимет у Америки лидерство в добыче нефти (сейчас страна извлекает 13 млн баррелей в сутки).
- До последнего времени Трамп не реагировал на падение цен. Он предпочитал видеть в этом плюсы: рекордно снизилась стоимость топлива, что хорошо для граждан США. Но нефтяные лоббисты требовали от него вмешаться в ситуацию и поднять нефтяные котировки до приемлемых значений.
- Среди возможных вариантов реагирования лоббисты предлагают: заключить нефтяной союз с Саудовской Аравией, начать работу по дипломатическим каналам, договориться с Саудовской Аравией и Россией о сокращении добычи в ответ на сокращение добычи в США.
- Однако в Госдепартаменте отказываются от последнего варианта, называя это решение «картелем» и «сговором». В Госдепе хотят отправить в Эр-Рияд спецпосланника, который будет проводить некую работу по стабилизации нефтяного рынка, писал Reuters. Посланник будет от Минэнерго США и проведет в Саудовской Аравии несколько месяцев.
- Также в Госдепе напомнили, что у них есть инструменты для сокращения добычи нефти на мировом рынке. Это санкции против Ирана и Венесуэлы. Россия – тоже кандидат на введение санкций. Но пока против Москвы нет никаких оснований, кроме торговли венесуэльской нефтью. Однако ею занимается «Роснефть» – крупнейшая нефтяная компания, обеспечивающая больше половины добычи и экспорта нефти.
- Еще одно основание для санкций, о котором писала The Wall Street Journal, «дестабилизация рынка нефти». Эмбарго на российскую нефть выправит ситуацию на мировом рынке, с точки зрения США. Россия добывает 11,2 млн баррелей в сутки и экспортирует 5,5 млн. Избыток нефти на мировом рынке сейчас составляет от 8 до 11 млн баррелей.
- Тем не менее шанс на договоренность остается. Техасские сланцевики, как пишет Politico, уже ведут диалог с ОПЕК и хотят наладить контакт с министром энергетики России Александром Новаком. Техас не вводил квоты на добычу нефти с 1970-х годов, но он, похоже, будет вынужден это сделать. Член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора Райан Ситтон связался с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо и готовится к переговорам с Новаком. По словам Ситтона, стабилизировать ситуацию с нефтью страны смогут на следующем заседании ОПЕК в июне.
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Думаю, надо Сечину поднять зарплату до миллиарда рублей в день, чтобы подавился и представился всевышнему.