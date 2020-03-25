США поддержали Саудовскую Аравию в нефтяной войне. Россию решили выжимать с рынков 907 1 Экономика

После разрыва сделки ОПЕК+, который произошел из-за нежелания России сокращать добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки и отказа Саудовской Аравии оставить прежние договоренности в силе, президент США Дональд Трамп связался с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. В телефонном разговоре, который состоялся через три дня после провала сделки, 9 марта, Трамп выразил поддержку Эр-Рияду в его стремлении выдавить Россию с ее традиционных рынков.