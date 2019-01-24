США поддержали госпереворот в Венесуэле. Россия потеряет 17 млрд долларов?

Венесуэлу охватили антиправительственные митинги. Тысячи людей вышли против власти нынешнего президента Николаса Мадуро, который недавно избирался на второй шестилетний срок. Выступления граждан против коррумпированного режима прошли в штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракас, Амасонас и Боливар. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим функции президента страны. США, Канада, Бразилия, ряд латиноамериканских стран и Евросоюз объявили о поддержке Гуаидо.

Разгром режима Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к своим сторонникам с балкона президентского дворца Мирафлорес. В своей речи он заявил, что 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, который самовольно провозгласил себя временным главой страны – это неконституционный президент.

«Мы защищаем право на само существование нашей Боливарианской Республики, нашей родины. Правительство, которое я возглавляю, будет защищать суверенитет страны любой ценой», – обратился глава Венесуэлы к своим сторонникам.

Мадуро настаивает, что именно США пытаются устроить государственный переворот, разделить страну и разрушить ее демократические институты. Поэтому он принял решение объявить о разрыве дипломатических отношений с США. Американским дипломатам было дано 72 часа, чтобы они покинули пределы Венесуэлы. Мадуро подчеркнул: никто не должен вмешиваться во внутренние дела страны. Однако США отказались разрывать отношения с Венесуэлой. Глава Госдепа Майк Помпео и ранее говорил, что США не признают легитимность последних президентских выборов, а Мадуро – президентом.

Пока еще действующий президент Мадуро, ввергнувший Венесуэлу в экономический хаос, разогнавший инфляцию до 1300000%, обанкротивший и продавший страну России и Китаю, а также обрекший более 1 млн граждан на судьбу беженцев, заявил, что не хочет возвращения в XX век, когда американские инвестиции определяли власть в стране. Однако сегодня эту власть поддерживают российские и китайские инвестиции, а все страны Западного полушария страдают из-за сотен тысяч скитающихся по континентам беженцев и наркотрафика, на котором держится режим Мадуро.

Кто поддержал переворот

Объявивший себя временным президентом председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что приложит все усилия для того, чтобы положить конец «узурпации власти» со стороны Мадуро. Он подчеркнул, что готов стать переходным президентом при поддержке Вооруженных сил Боливарианской республики.

США практически сразу же объявили о своей поддержке лидеру оппозиции. Дональд Трамп, открыто поддерживающий антиправительственные силы, официально принял сторону Национальной ассамблеи, объявившей себя «единственным легитимным институтом» власти в Боливарианской республике.

С этого момента глава США будет считать, что президентом Венесуэлы (пусть и «временным») является Хуан Гуаидо. И об этом Трамп сообщил в своем указе. Трамп отметил, что в процессе будет задействована «вся экономическая мощь и вес американской дипломатии», которые помогут «восстановлению демократии» в Венесуэле. С боливарским социализмом, который довел Венесуэлу до отсутствия простой туалетной бумаги, должно быть покончено.

Свое слово сказал и госсекретарь США Майкл Помпео, потребовавший, чтобы Николас Мадуро ушел со своего поста и отдал власть Гуайдо. На момент выхода публикации о своей поддержке оппозиционеру также заявили Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор.

Мадуро, брат!

Однако у Мадуро есть поддержка со стороны других стран. Как минимум, о своем признании ему заявили авторитарные правители Мексики, Кубы, Боливии и Турции. В частности, глава Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган, также переживший госпереворот, пообщался с ним по телефону. Он назвал главу Венесуэлы братом: «Мадуро, брат! Не сдавайся, Турция с тобой».

О своей поддержке открыто заявила и Куба, которая сильно зависит от экономической помощи Каракаса. «Выражаем полную поддержку и солидарность Кубы законному президенту Николасу Мадуро перед лицом попытки государственного переворота», – написал в своем твиттере министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес.

Удар по России

Россия нового президента пока не признала. По данным Reuters, Москва и «Роснефть» с 2006 года выдали Каракасу не менее 17 млрд долларов кредитов. По этому показателю Россия уступает только Китаю, чьи вложения в Венесуэлу составили за тот же период 70 млрд долларов. Оппозиционный президент уже заявил, что будет вести переговоры об изменении условий выплат по госдолгу. Возможно, Россия потеряет свои вложения, как потеряла «спонсорскую помощь» в размере 3 млрд долларов бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Для Москвы это сильный удар: сразу после новогодних каникул в январе этого года делегация Центробанка России прилетала в Каракас, где предлагала меры по стабилизации экономики Венесуэлы. В частности предлагалось ноу-хау российской экономики: не поднимать прямые налоги, но увеличивать косвенные.

Со сменой режима в Венесуэле Россия теряет военного союзника и больше не сможет отправлять бомбардировщики в непосредственную близость к границам США. Ситуация в Венесуэле выходит за рамки регионального конфликта: происходит столкновение двух полушарий – Западного и Восточного. Западное страдает от беженцев из Венесуэлы и наркотрафика. Восточное полушарие получает природные ресурсы беднейшей страны мира и наживается на коррупционных схемах.

В целом позиция России предсказуема: события в Венесуэле рассматриваются исключительно как вмешательство во внутренние дела, венесуэльский народ при этом не рассматривается как источник власти, партнер-автократ во главе государства – как единственный источник власти. Травмой для российского политического режима по-прежнему остается судьба Ливии и ее диктатора-правителя.

«Мир знает, к чему привела смена власти в Ливии с прямым американским вмешательством, с какими сложностями по-прежнему сталкивается Ирак и чуть было не столкнулась Сирия. Венесуэла – в этом ряду», – отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.