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США отправляет треть СПГ в Европу, Россия разворачивает импортозамещение на весь ЕАЭС и другие новости

26 Июля 2019 51 0 События и факты
США отправляет треть СПГ в Европу, Россия разворачивает импортозамещение на весь ЕАЭС и другие новости

США предложили Турции не развертывать приобретенные у России комплексы С-400. О том, что США предпочитают, чтобы  турецкие власти не ставили на вооружение российские зенитные ракетные системы (ЗРС), но допускают введение санкций против Анкары, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью Bloomberg. Ранее, как следует из сообщений СМИ, сенатор-республиканец Линдси Грэм в  разговоре  главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. предложил Турции не развертывать С-400 в обмен на обещание американской стороны заключить соглашение о свободной  торговле и отказаться от введения санкций. Эти заявления  прозвучали после того как вчера  Россия завершила поставки Турции первой партии компонентов для С-400, а президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах завершить развертывание российских ЗРС к апрелю 2020 года.

ЕС почти в пять раз импорт американского сжиженного природного газа (СПГ), выполняя договорённости с США. Как сообщает RT, с июля 2018 года совокупный импорт ЕС сжиженного газа из США увеличился на 367%. А в первом полугодии 2019 года  32% общего объёма американского экспорта СПГ (7,3 млрд кубометров)  поступило именно в Евросоюз. То есть сегодня треть экспорта СПГ из США направляется в ЕС  при том, что в 2018 году в Европу направлялась лишь десятая часть.

Программу импортозамещения  планируют развернуть на весь Евразийский союз. Как сообщают «Известия», Минпромторг и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовят программу, которая должна заменить поставки из дальнего зарубежья продукцией, произведенной в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По данным Евразийского банка развития (ЕАБР), потенциал замещения импортных товаров составляет не менее 4 миллиардов долларов. Кроме  того  с ЕЭК разрабатывается «дорожная карта» по индустриализации ЕАЭС и углублению интеграционных процессов с учетом потребности стран ЕАЭС в продукции друг друга.

Более 15,5 млрд рублей направит Правительство РФ на социальное развитие пяти регионов Дальнего Востока.Как сообщает ТАСС, на заседании кабмина премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что средства планируется выделять в течение трех лет на развитие центров экономического роста в Якутии, Приморском крае, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной области. Почти 10 млрд рублей уже в этом году направят на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, на строительство больниц, школ, спортивных комплексов.

Для иностранцев ограничили доступ на российский рынок газовых турбин. Как сообщает «Россия 24», производители турбин мощностью до 500 мегаватт с зарубежным капиталом более 50 процентов не смогут получить статус российской для своей продукции. Чтобы газовую турбину признали российской, производителю должны принадлежать права на технологию, а также права на конструкторскую и техническую документацию, которая должна храниться в российских базах данных. Кроме того, в России должен быть локализован сервис по ремонту и обслуживанию турбин. В Минэнерго отмечают, что такое решение правительства обеспечит энергетическую безопасность России.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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