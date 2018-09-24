США объявят Китай «вселенским злом». Трамп атакует Пекин пошлинами и пропагандой

Сегодня в США вступили в силу 10%-ные пошлины на товары из Китая. На прошлой неделе их анонсировал президент Дональд Трамп. При этом он пригрозил: ответные меры Пекина приведут к обложению пошлинами всего китайского импорта. Но Трамп, очевидно, испытывает головокружение от успехов – по словам экспертов, США и Китай могут погрузиться в экономическую «холодную войну», что замедлит темп роста глобальной экономики.

«Нечестные торговые практики»

По словам Трампа, США «на протяжении месяцев» призывали Китай «изменить свои нечестные торговые практики».

«Мы дали ясно понять, какие изменения необходимы, мы дали Китаю возможность вести себя с нами честнее», – подчеркнул американский лидер. Он не сомневается: таможенные пошлины «оказывают огромный эффект» на Китай, который использовал США. «Больше я этого позволить не могу», – отметил Трамп.

При этом американский президент допускает, что «на каком-то этапе станет возможным заключить сделку» с Китаем на переговорах. Хотя, по данным СМИ, американская администрация собирается усилить давление на Пекин и развязать против Поднебесной информационную кампанию.

Против Китая

О коварных планах Вашингтона пишет портал Axios. По словам собеседников издания, в антикитайской кампании будут принимать участие не только администрация президента США, но и министерства юстиции, торговли, а также Пентагон.

В частности, администрация президента планирует обнародовать новые сведения о враждебных действиях Китая по отношению к частному и государственному сектору США. Также планируется, что чиновники Белого дома будут объявлять КНР «вселенским злом», обвиняя страну в «активном участии» в кибератаках, вмешательстве в выборы, а также ведении промышленной войны, включая кражу интеллектуальной собственности.

По словам собеседников, администрация США собирается предоставить сведения, направленные на поддержку своей позиции против Китая. «Мы покажем, как китайцы внедрились в США, и что мы сделаем, чтобы противостоять этому», – заявил источник.

Изменение цепочек торговли

Как считают эксперты, прямой эффект от нового витка торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином в краткосрочной перспективе может оказаться почти незаметной для мировой экономики. Однако, как пишет «Прайм», это косвенно может привести «к изменениям на фондовом рынке, в области цепочек торговых поставок крупных мировых корпораций, вложений в американский госдолг и кризису доверия инвесторов». В частности, как считают аналитики американского банка Merrill Lynch BofA, пошлины приведут к снижению роста китайского ВПП на 0,5 процентных пункта, до 6,1% в 2019 году.

Если говорить о США, то эксперты также прогнозируют «минимальное воздействие», «хотя может быть и более существенный шок из-за кризиса доверия, если тарифы вырастут до 25%». Кроме этого, как заявил в беседе с РИА Новости ведущий экономист аналитического агентства Smith's Research & Gradings Скотт МакДоналд, может произойти так, что доверие инвесторов к экономике США пошатнется. Это произойдет в том случае, если «торговые войны выйдут из-под контроля». В этом случае можно говорить о новом кризисе – подобном тому, который произошел в 2008 году.

Еще один эксперт, Дэвид Доллар из Брукингского института по Китаю, считает, что протекционизм со стороны США в итоге приведет не только к тому, что будет сокращен импорт из Китая, но и к тому, что «уменьшится и американский экспорт и увеличится американский импорт из других мест».