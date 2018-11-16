Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 НОЯ, 14:53 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    74,9022

16 НОЯ, 14:53 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    74,9022

США на Курилах не будет. Абэ обещает Путину не пускать американцев на спорные территории

16 Ноября 2018 273 0 Политика
США на Курилах не будет. Абэ обещает Путину не пускать американцев на спорные территории

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время общения с главой России Владимиром Путиным на саммите АСЕАН пообещал: если Москва передаст Токио спорные территории южных Курил, то на них никогда не будут размещены военные базы США. В период 60-х годов, когда СССР и Япония практически подписали мирный договор, именно вероятность появления американцев на этой территории затормозила подписание соглашения. Путин не отвергает попытки Японии найти компромисс, однако предлагает сначала подписать мирный договор, а уже потом решать вопрос «спорных территориях». Япония же предлагает поступить в точности наоборот.

«Вместе с Путиным»?

О том, что Абэ пообещал Путину не размещать на южных Курилах американские военные базы, в случае, если эта гряда будет передана Японии, пишет Asahi Shimbun. Газета напомнила: в Совместной советско-японской декларации 1956 года говорится о том, что в случае подписания мирного соглашения Япония получает острова Хабомаи и Шикотан. Но позднее Токио стал упорно настаивать на том, чтобы переданы были все четыре острова, в том числе Итуруп и Кунашир.

В беседе с изданием собеседники из числа чиновников пояснили, что между Японией и США существует договоренность о том, что военнослужащие США могут находиться на всей японской территории. Но если от Японии не будет получено специальное разрешение, США не смогут наращивать здесь свое присутствие.

Абэ подчеркивает, что территориальный спор между Россией и Японией будет скоро решен, а заключение мирного договора ускорится. Японский премьер убежден, что этот вопрос Токио и Москва могут решить на основе доверия и стороны наконец-то закроют многолетнюю проблему.

«Вместе с президентом Путиным мы положим конец проблеме, остающейся нерешенной 70 послевоенных лет, и не оставим ее последующим поколениям. Мы обязательно положим ей конец, мы с президентом полностью разделяем это желание», – подчеркивает Абэ.

Серьезный Абэ

Синдзо Абэ, который будет занимать пост премьер-министра Японии до 2021 года, весьма серьезно настроен на то, чтобы решить «курильский вопрос» до окончания срока своих полномочий. В разговоре с Газетой.ру руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Валерий Кистанов попытался объяснить логику Абэ: «В этом плане он делает ставку на президента России Владимира Путина, полагая, что в нынешних российских реалиях только он способен пойти на какие-то уступки Японии и искать компромисс по этому вопросу».

Именно по этой причине Абэ довольно часто проводит встречи с Путиным, последняя из которых состоялась во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Тогда президент России предложил премьеру Японии подписать мирный договор до конца 2018 года, но с вопросом спорных территорий разобраться позднее. Такая инициатива главы России зеркально противоречит интересам Японии, власти которой настаивают на том, чтобы сначала стране были переданы острова, а уже потом заключен договор.

Позиция Путина

Что касается Владимира Путина, то он уже несколько раз заявлял о том, что сначала Россия ждет того, чтобы подписать мирный договор, а уже потом приступить к обсуждению темы южных Курил. Это те территории, которые раньше были в юрисдикции Японии, но по итогам Второй мировой войны перешли к СССР. Позднее, когда речь зашла о заключении мирного договора, Советский Союз «в качестве жеста доброй воли» не исключал, что острова Хабомаи и Шикотан могут быть переданы в распоряжение Японии.

В 1956 году обе палаты парламента Японии решили ратифицировать договор, но Токио выполнять его отказался. Однако Советский Союз намекнул первым, что передать Японии острова невозможно. В январе 1960 года японскому правительству была направлена записка, в которой говорилось о том, что власти страны нарушают условия договора о передаче островов, размещая на своей территории военные базы США, а при согласии на передачу южных Курил Токио учитывались миролюбивые намерения страны.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Узнай, страна

В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК»

В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК»

Из Санкт-Петербурга в Канаду поставили ферритовые приборы для фундаментальных научных исследований

Из Санкт-Петербурга в Канаду поставили ферритовые приборы для фундаментальных научных исследований

Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ

Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ

«Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов

«Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов

Новости СМИ

Новости дня

14:53 Toyota официально представила новый седан Corolla Toyota официально представила новый седан Corolla
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
14:30 ВЦИОМ: все меньше россиян верят в улучшение своей жизни ВЦИОМ: все меньше россиян верят в улучшение своей жизни
14:16 «Зенит» рассчитывает, что Александр Кокорин продолжит выступать за клуб «Зенит» рассчитывает, что Александр Кокорин продолжит выступать за клуб
14:00 Депутат Госдумы предлагает запретить попкорн в кинотеатрах Депутат Госдумы предлагает запретить попкорн в кинотеатрах
13:26 Вашингтон не хочет размещать базу «Форт Трамп» в Польше Вашингтон не хочет размещать базу «Форт Трамп» в Польше
12:46 Сергей Аксенов подверг критике резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму Сергей Аксенов подверг критике резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
11:56 Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись

Узнай, страна!

14:49 В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК» В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК»
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
12:49 Из Санкт-Петербурга в Канаду поставили ферритовые приборы для фундаментальных научных исследований Из Санкт-Петербурга в Канаду поставили ферритовые приборы для фундаментальных научных исследований
10:14 Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ
09:50 «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов
15 НОЯ, 21:10 У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон» У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон»
13 НОЯ, 16:44 На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
12 НОЯ, 12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter