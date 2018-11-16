США на Курилах не будет. Абэ обещает Путину не пускать американцев на спорные территории

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время общения с главой России Владимиром Путиным на саммите АСЕАН пообещал: если Москва передаст Токио спорные территории южных Курил, то на них никогда не будут размещены военные базы США. В период 60-х годов, когда СССР и Япония практически подписали мирный договор, именно вероятность появления американцев на этой территории затормозила подписание соглашения. Путин не отвергает попытки Японии найти компромисс, однако предлагает сначала подписать мирный договор, а уже потом решать вопрос «спорных территориях». Япония же предлагает поступить в точности наоборот.

«Вместе с Путиным»?

О том, что Абэ пообещал Путину не размещать на южных Курилах американские военные базы, в случае, если эта гряда будет передана Японии, пишет Asahi Shimbun. Газета напомнила: в Совместной советско-японской декларации 1956 года говорится о том, что в случае подписания мирного соглашения Япония получает острова Хабомаи и Шикотан. Но позднее Токио стал упорно настаивать на том, чтобы переданы были все четыре острова, в том числе Итуруп и Кунашир.

В беседе с изданием собеседники из числа чиновников пояснили, что между Японией и США существует договоренность о том, что военнослужащие США могут находиться на всей японской территории. Но если от Японии не будет получено специальное разрешение, США не смогут наращивать здесь свое присутствие.

Абэ подчеркивает, что территориальный спор между Россией и Японией будет скоро решен, а заключение мирного договора ускорится. Японский премьер убежден, что этот вопрос Токио и Москва могут решить на основе доверия и стороны наконец-то закроют многолетнюю проблему.

«Вместе с президентом Путиным мы положим конец проблеме, остающейся нерешенной 70 послевоенных лет, и не оставим ее последующим поколениям. Мы обязательно положим ей конец, мы с президентом полностью разделяем это желание», – подчеркивает Абэ.

Серьезный Абэ

Синдзо Абэ, который будет занимать пост премьер-министра Японии до 2021 года, весьма серьезно настроен на то, чтобы решить «курильский вопрос» до окончания срока своих полномочий. В разговоре с Газетой.ру руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока Валерий Кистанов попытался объяснить логику Абэ: «В этом плане он делает ставку на президента России Владимира Путина, полагая, что в нынешних российских реалиях только он способен пойти на какие-то уступки Японии и искать компромисс по этому вопросу».

Именно по этой причине Абэ довольно часто проводит встречи с Путиным, последняя из которых состоялась во время Восточного экономического форума во Владивостоке. Тогда президент России предложил премьеру Японии подписать мирный договор до конца 2018 года, но с вопросом спорных территорий разобраться позднее. Такая инициатива главы России зеркально противоречит интересам Японии, власти которой настаивают на том, чтобы сначала стране были переданы острова, а уже потом заключен договор.

Позиция Путина

Что касается Владимира Путина, то он уже несколько раз заявлял о том, что сначала Россия ждет того, чтобы подписать мирный договор, а уже потом приступить к обсуждению темы южных Курил. Это те территории, которые раньше были в юрисдикции Японии, но по итогам Второй мировой войны перешли к СССР. Позднее, когда речь зашла о заключении мирного договора, Советский Союз «в качестве жеста доброй воли» не исключал, что острова Хабомаи и Шикотан могут быть переданы в распоряжение Японии.

В 1956 году обе палаты парламента Японии решили ратифицировать договор, но Токио выполнять его отказался. Однако Советский Союз намекнул первым, что передать Японии острова невозможно. В январе 1960 года японскому правительству была направлена записка, в которой говорилось о том, что власти страны нарушают условия договора о передаче островов, размещая на своей территории военные базы США, а при согласии на передачу южных Курил Токио учитывались миролюбивые намерения страны.