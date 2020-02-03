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США на 100% обеспечат Белоруссию нефтью. Вашингтон уводит Минск из-под носа у России?
3 Февраля 2020 162 0 Экономика
США обеспечат Белоруссию и сделают это по конкурентным ценам. Такое заявление прозвучало от госсекретаря Майкла Помпео на фоне продолжающегося нефтяного конфликта Москвы и Минска, в рамках которого Москва отказывается поставлять Белоруссии нефть по ценам ниже мировых. Чтобы встретиться с Помпео, президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от посещения Сочи и переговоров с Владимиром Путиным.
Защита суверенитета
- «США хотят помочь Белоруссии построить собственную суверенную страну», – заявил Майкл Помпео во время брифинга после встречи с Лукашенко. Один из способов – снизить зависимость Минска от поставок нефти из России. Сейчас Минск получает из России 18 млн тонн нефти в год.
- Однако помощь США будет согласовываться с экономической целесообразностью – американские энергетические компании готовы открыть для себя белорусский рынок при условии, что им это будет выгодно. Помпео пообещал всего лишь «конкурентные цены». При этом он отметил, что США на сегодняшний день – крупнейший производитель энергоресурсов в мире. «Все, что нужно, это обратиться», – заключил госсекретарь.
- Примечательно, что визит госсекретаря США в Белоруссию стал первым с 1994 года. Помимо обещаний начать поставки нефти Помпео передал Лукашенко письмо от Дональда Трампа, в котором президент США предлагает Белоруссии вступить в ВТО, НАТО и ЕС и получить кредитную линию на 25 млрд долларов для сохранения суверенитета. Но вместе с этим Минск должен отказаться от Союзного государства с Россией и ограничить участие в Евразийском экономическом союзе.
Нефтяной конфликт
- В конце 2019 года истек контракт на поставки нефти из России в Белоруссию. Договориться о новом соглашении не удалось – до этого Минск получал нефть по льготной цене для своих нефтеперерабатывающих заводов, однако с 2020 года Москва предложила перейти на рыночный принцип ценообразования, что вкупе с нефтяным маневром России не устроило Минск – Белоруссия перетамаживала нефть и извлекала доход в бюджет. При рыночном ценообразовании и отмене пошлин на нефть в России страна лишается до 15 млрд долларов в год.
- Вместе с поставками нефти подвис вопрос и о транзите нефти в Европу. С 1 февраля белорусские антимонопольщики (МАРТ) приняли решение на 6,6% увеличить тарифы на транзит российской нефти по формуле – российская инфляция плюс 3%. Реакции на это со стороны российских властей пока не было.
- С 20 января Москва и Минск прекратили переговоры о поставках нефти и транзите. Это связано в том числе с отставкой правительства России. Белоруссия начала поиски альтернативных поставщиков нефти в Азербайджане, Казахстане, Украине и других странах. Норвегия поставила Минску 80 тыс. тонн нефти – объем на 3 суток работы НПЗ по рыночной цене, которая, с учетом транспортных издержек и перевалки в портах на Балтике, оказалась выше цены, которую предлагала Россия.
Дороже российской
- Американская нефть для Белоруссии будет дороже российской, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Если только Вашингтон не даст Минску скидку «в обмен на что-то». Однако скидку, что не сказал Полищук, должен будет оплатить бюджет США, что по действующему закону невозможно.
- Другая проблема – то, что белорусский НПЗ настроены на работу с российской нефтью «Urals». Наиболее близкий к ней аналог – норвежский сорт. Американская нефть может перерабатываться в Белоруссии, только если заводы будут переоборудованы под новый сорт топлива. Либо придется смешивать несколько сортов, добавляя часть «Urals».
- Лукашенко пытается напугать Кремль, считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, в России еще не завершен налоговый маневр, который в феврале этого года дает бюджету Белоруссии 78 долларов с тонны. Также Симонов напомнил, что Москва предоставляет скидку 10 долларов к рыночной цене. По мнению Симонова, Лукашенко сорвал Путину возможность остаться во власти, возглавив Союзное государство России и Белоруссии. И теперь Путин не идет белорусскому коллеге на уступки и не хочет с ним торговаться. Выбран другой вариант – переписывание Конституции России.
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