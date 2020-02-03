США на 100% обеспечат Белоруссию нефтью. Вашингтон уводит Минск из-под носа у России? 162 0 Экономика

США обеспечат Белоруссию и сделают это по конкурентным ценам. Такое заявление прозвучало от госсекретаря Майкла Помпео на фоне продолжающегося нефтяного конфликта Москвы и Минска, в рамках которого Москва отказывается поставлять Белоруссии нефть по ценам ниже мировых. Чтобы встретиться с Помпео, президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от посещения Сочи и переговоров с Владимиром Путиным.