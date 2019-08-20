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США испытывают крылатые ракеты, Украина готовится к зиме без отопления, в России дешевеет мясо и другие новости

20 Августа 2019 257 0 События и факты
США испытывают крылатые ракеты, Украина готовится к зиме без отопления, в России дешевеет мясо и другие новости

США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты наземного базирования. Как сообщает INTERFAX, новая американская ракета была запущена с мобильной установки на острове Сан-Николас в Тихом океане у побережья Калифорнии. По словам подполковника ВВС США Роберта Карвера, речь шла о варианте крылатой ракеты для поражения наземных целей "Томагавк". В Пентагоне отметили, что она точно поразила цель после более чем 500 км полета и подчеркнули, что ракета была спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.  Однако характеристики этой  ракеты идут вразрез с положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США  вышли в одностороннем порядке  2 августа.

 

Владимир Путин заявил, что нет никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне в Архангельской  области. На пресс-конференции во Франции Президент России сообщил, что  в Северодвинск направлены военные и гражданские эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию и предоставляют ему  доклады. «Мы серьезных изменений там не видим», — заявил Путин перед началом переговоров с Макроном. При этом  вчера в СМИ  появились  сообщения  о том, что две мониторинговые станции в Дубне и Кирове перестали работать спустя два дня после аварии и передавать информацию после взрыва под Северодвинском. Станции. По  официальным заявлениям представителей  федеральных структур  эти остановки  вызваны проблемами с сетью и связью.

 

Украинцев предупредили, что трудная и холодная зима близко. Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что украинские генерирующие компании накопили слишком мало запасов угля и газа и их может не хватить до весны. Отмечается, что сложности возникли из-за нерешенного вопроса с транзитом российского газа и из-за недостатка угля, образовавшегося, в том числе, в результате ответных российских санкций. Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что если к отопительному сезону не в хранилища закачать нужный объем газа, Украина «замерзнет», пережив техногенную катастрофу. В прошлом году на Украине тарифы на газ выросли на 23,5 процента, отопительный сезон начался  только с первыми морозами, а жители отдельных  городов блокировали дороги, захватывали котельные и коммунальные офисы.

 

Дональд Трамп заявил, что не хочет иметь никаких дел с китайской компанией Huawei. Власти США не будут продлевать для Huawei временную генеральную лицензию, срок  действия которой  истек вчера,  и предоставлять ей отсрочку.  Американский президент  считает эту китайскую  компанию угрозой для национальной безопасности США. Тем  временем Huawei активно расширяет свой бизнес в России.

 

В России прогнозируют 10-процентное снижение оптовых цен на свинину к концу этого года. Как сообщает «РИА Новости», со ссылкой на гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, в ближайшие три-четыре года прирост объема производства мяса составит 4–5% ежегодно, и это резко усилит внутреннюю конкуренцию, создав предпосылки для снижения оптовых цен. По данным этой организации, за первое полугодие 2019-го объем производства свинины в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,1%, до 2,33 млн тонн.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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