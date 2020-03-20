США хотят вакцину от коронавируса только для себя. Россия начала разработку собственного лекарства 2796 0 Наука и технологии

Прототипы вакцины против коронавируса COVID-19 разработали в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». По данным Роспотребнадзора, ученые приступили к испытаниям на лабораторных животных – «низших приматах», 16 марта. В самое ближайшее время будут определены безопасные и перспективные образцы, а вакцина может быть изобретена самое ранее в октябре – декабре. Во всем мире сейчас идет гонка ученых, разрабатывающих вакцины. Ждать лекарства человечеству придется от 1 года до полутора лет.