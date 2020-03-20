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США хотят вакцину от коронавируса только для себя. Россия начала разработку собственного лекарства
20 Марта 2020 2796 0 Наука и технологии
Прототипы вакцины против коронавируса COVID-19 разработали в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». По данным Роспотребнадзора, ученые приступили к испытаниям на лабораторных животных – «низших приматах», 16 марта. В самое ближайшее время будут определены безопасные и перспективные образцы, а вакцина может быть изобретена самое ранее в октябре – декабре. Во всем мире сейчас идет гонка ученых, разрабатывающих вакцины. Ждать лекарства человечеству придется от 1 года до полутора лет.
Россия успеет до конца года
- Вакцина российских ученых может появиться в октябре и будет внедрена до конца года. Как уточняет Роспотребнадзор, российские исследователи уже создали вакцины от гриппа, кори и везикулярного стоматита. Разработка новой вакцины идет на основе технологий синтетических вакцин – пептидных и субъединичных.
- Чтобы выявить эффективность и рассчитать точные дозы, которые нужны для уничтожения коронавируса в организме, нужно провести исследования в так называемой системе «in vivo» – на чувствительных лабораторных животных. Это объясняется невозможностью смоделировать ряд эффектов в системе «in vitro» (в пробирке).
- Однако животные пострадать не должны. Определить эффективность вакцины необходимо через проверку иммунного ответа, который должен защитить чувствительных животных от заражения смертоносным вирусом, говорят в Роспотребнадзоре.
- Работа над вакциной стала возможна только после того, как специалисты расшифровали секвенированный геном вируса. Успеха добились сотрудники НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Однако доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова отметила, что не на данный момент не видит четкой связи между выделением генома коронавируса и ускорением разработки вакцины от него – вирус может быстро мутировать.
- В «Векторе» также представили лабораторные снимки коронавируса – частицы составляли 100-120 нм.
Гонка вакцин
- Вакцину от коронавируса разрабатывают в нескольких странах, между которыми идет негласное соревнование – кто первым изобретет лекарство. Как сообщало немецкое издание Die Welt, президент США Дональд Трамп предлагал ученым из компании CureVac перенести работу из Германии в США, но в Берлине не собираются отдавать потенциальную вакцину американцам.
- В частности Трамп пообещал представителям биотехнологической фирмы CureVac из Тюбингена большие финансовые средства. Источники издания Welt am Sonntag в правительстве ФРГ отметили, что Трамп хочет раздобыть вакцину, «но именно что только для США». Глава CureVac встречался с американским президентом. После посещения Белого дома Дэн Меничелла, заверивший, что компания сможет через несколько месяцев представить «эффективную вакцину-кандидат», был уволен и уступил пост руководителя фирмы основателю Ингмару Хёрру. О причинах увольнения Меничеллы не сообщалось.
- ФРГ заинтересовано в том, чтобы вакцина и лекарство против коронавируса были разработаны в Германии и Европе.
- В Италии над разработкой вакцины работает компания Takis. На основе фрагмента генетического материала она начала тестировать вакцину от коронавируса на животных, сообщало агентство ANSA. Министерство здравоохранения Италии санкционировало тестирование. Если тесты пройдут успешно, на людях вакцину применят уже осенью.
- В США первые испытания вакцины против коронавируса провели в середине марта. Им занимались ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле, писало Associated Press. Препарат mRNA-1273 ввели 45 волонтерам и введут его повторно с интервалом в месяц. Однако даже если препарат будет успешным, понадобится целая серия исследований и испытаний для подтверждения его безопасности и эффективности. Американские эксперты считают, что широкое использование вакцины возможно только через 12-18 месяцев.
- Это не единственные тесты вакцины в США. С апреля тестирование начнут в компании Inovio Pharmaceuticals.
- По данным главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, первые испытания вакцин начались через 60 дней после исследования генетической последовательности коронавируса. По словам Гебрейесуса, это очень быстро.
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