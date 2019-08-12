США грозит рецессия из-за Китая, России повысили кредитный рейтинг, Индия огранит российские алмазы и другие новости

Россия занимает второе место в мире по поставкам СПГ в Европу, уступая Катару. Как пишут РИА Новости, об этом сообщил первый замруководителя аппарата Правительства РФ Сергей Приходько на полях первого Каспийского экономического форума, который проходит сегодня в Туркмении. Он отметил, что российский экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок в прошлом году достиг 4,43 миллиона тонн, а экспорт США - 2,7 миллиона тонн. Приходько считает, что в этом году Россия по поставкам трубопроводного газа в Европу сохранит рекордный показатель 2018 года - 201,9 миллиарда кубометров.

Укладку труб «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Швеции планируется завершить уже в октябре. Об этом, по данным РИА Новости, заявили представители оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Сообщается, что неделю назад шведский порт Карлсхамн покинула последняя партия труб для строительства "СП-2". Первая из двух ниток газопровода уже готова, а финальные работы по монтажу второй нити 510-километрового шведского участка начнутся 1 сентября. Всего по территории России, Финляндии, Швеции и Германии на данный момент уложено более 1700 километров труб «Северного потока – 2». Последний рубеж на пути готового на 70 % газопровода — Дания, так и не выдавшая разрешение на строительство в своих территориальных водах.

Торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики. К такому выводу пришли аналитики из Goldman Sachs Group Inc, сообщает Reuters. Эксперты полагают, что две крупнейшие экономики мира не заключат сделку до следующих президентских выборов в США, которые пройдут в 2020 году. При этом уже с 1 сентября 2019 года вступят в силу тарифы на ввозимые товары из Китая на $300 млрд. На фоне значительного влияния торговой войны Goldman Sachs понизил свой прогноз по росту экономики США на четвертый квартал до 1,8% - сразу на 20 базисных пунктов.

Кредитный рейтинг России в иностранной валюте повышен агентством Fitch с BBB- до BBB со стабильным прогнозом. Как сообщает РБК, международное рейтинговое агентство отметило устойчивость российской экономики к геополитическим шокам и волатильности цен на нефть, а также способность России противостоять новым санкциям США. Первый вице-премьер России Антон Силуанов отметил, что Fitch фактически вернулось к оценке рейтинга России 2014 года, до введения санкций. Он выразил надежду что это решение станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России всеми агентствами «большой тройки».

Россия рассчитывает увеличить долю обработанных алмазов в экспорте драгоценных камней за счет сотрудничества с индийскими инвесторами. Как сообщает ИНТЕРФАКС, эти планы были озвучены в рамках визита министерства торговли и промышленности Республики Индия во Владивосток, в которой приняли участие 13 компаний, занимающихся огранкой алмазов и ювелирным делом. Было отмечено, в прошлом году с Дальнего Востока экспортировано 35,2 млн карат на $2,88 млрд (187 млрд рублей), а сегодня во Владивостоке и в Якутии формируются два алмазоограночных кластера. При участии индийских инвесторов реализуются пять проектов. В частности, индийская компания KGK в свободном порту Владивосток реализует проект с объемом инвестиций в 2,8 млрд рублей и уже вложила в производство 460 млн рублей. Компания "М. Суреш Владивосток" в проект по огранке алмазов во Владивостоке планирует инвестировать $4,7 млн. По итогам 2018 года экспорт из Якутии в Индию составил $ 677 млн. Ювелирно-гранильный кластер на территории опережающего развития (ТОР) "Индустриальный парк "Кангалассы" в Якутии, по оценкам экспертов, позволит увеличить экспорт до $185 млн к 2024 году.

Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершат уже в 2019 году, а самолеты МиГ-35 аттестуют до конца 2021 года. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий ВВС Сергей Дронов, отметив, что Президент России поставил задача перевооружить три полка на самолеты Су-57. Что касается истребителей МиГ-35, по словам Дронова, они более экономичны в эксплуатации, чем уже стоящие на вооружении многофункциональные самолеты поколения 4++ Су-30СМ и Су-35С - стоимость летного часа МиГ в полтора раза ниже, чем у самолетов семейства «Су».

Самым рентабельным бизнесом в российском АПК стало разведение винограда. Эксперты Deloitte оценили чистую прибыль и рентабельность бизнеса за пять лет с момента введения продовольственного эмбарго, изучив отчетность 400 крупнейших компаний российского АПК. Выяснилось, что в 2014 году рентабельность выращивания винограда по чистой прибыли составляла 7 процентов, а по итогам 2018 года выросла до 27 процентов. При этом в 2017 году она достигала 36 процентов. Высокую рентабельность в России имеет разведение столового винограда, а не технических сортов, которые используются в виноделии.