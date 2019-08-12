Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 АВГ, 12:50 МСК
USD (ЦБ)    65,2543
EUR (ЦБ)    73,0196

12 АВГ, 12:50 МСК
USD (ЦБ)    65,2543
EUR (ЦБ)    73,0196
﻿

США грозит рецессия из-за Китая, России повысили кредитный рейтинг, Индия огранит российские алмазы и другие новости

12 Августа 2019 606 0 События и факты
США грозит рецессия из-за Китая, России повысили кредитный рейтинг, Индия огранит российские алмазы и другие новости

Россия занимает второе место в мире по поставкам СПГ в Европу, уступая Катару. Как пишут РИА Новости, об этом сообщил первый замруководителя аппарата Правительства РФ Сергей Приходько на полях первого Каспийского экономического форума, который проходит сегодня в Туркмении. Он отметил, что российский экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок в прошлом году достиг 4,43 миллиона тонн, а экспорт США - 2,7 миллиона тонн. Приходько считает, что в этом году Россия по поставкам трубопроводного газа в Европу сохранит рекордный показатель 2018 года - 201,9 миллиарда кубометров.

Укладку труб «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Швеции планируется завершить уже в октябре. Об этом, по данным РИА Новости, заявили представители оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Сообщается, что неделю назад шведский порт Карлсхамн покинула последняя партия труб для строительства "СП-2". Первая из двух ниток газопровода уже готова, а финальные работы по монтажу второй нити 510-километрового шведского участка начнутся 1 сентября. Всего по территории России, Финляндии, Швеции и Германии на данный момент уложено более 1700 километров труб «Северного потока – 2». Последний рубеж на пути готового на 70 % газопровода — Дания, так и не выдавшая разрешение на строительство в своих территориальных водах.

Торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики. К такому выводу пришли аналитики из Goldman Sachs Group Inc, сообщает Reuters. Эксперты полагают, что две крупнейшие экономики мира не заключат сделку до следующих президентских выборов в США, которые пройдут в 2020 году. При этом уже с 1 сентября 2019 года вступят в силу тарифы на ввозимые товары из Китая на $300 млрд. На фоне значительного влияния торговой войны Goldman Sachs понизил свой прогноз по росту экономики США на четвертый квартал до 1,8% - сразу на 20 базисных пунктов.

Кредитный рейтинг России в иностранной валюте повышен агентством Fitch с BBB- до BBB со стабильным прогнозом. Как сообщает РБК, международное рейтинговое агентство отметило устойчивость российской экономики к геополитическим шокам и волатильности цен на нефть, а также способность России противостоять новым санкциям США. Первый вице-премьер России Антон Силуанов отметил, что Fitch фактически вернулось к оценке рейтинга России 2014 года, до введения санкций. Он выразил надежду что это решение станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России всеми агентствами «большой тройки».

Россия рассчитывает увеличить долю обработанных алмазов в экспорте драгоценных камней за счет сотрудничества с индийскими инвесторами. Как сообщает ИНТЕРФАКС, эти планы были озвучены в рамках визита министерства торговли и промышленности Республики Индия во Владивосток, в которой приняли участие 13 компаний, занимающихся огранкой алмазов и ювелирным делом. Было отмечено, в прошлом году с Дальнего Востока экспортировано 35,2 млн карат на $2,88 млрд (187 млрд рублей), а сегодня во Владивостоке и в Якутии формируются два алмазоограночных кластера. При участии индийских инвесторов реализуются пять проектов. В частности, индийская компания KGK в свободном порту Владивосток реализует проект с объемом инвестиций в 2,8 млрд рублей и уже вложила в производство 460 млн рублей. Компания "М. Суреш Владивосток" в проект по огранке алмазов во Владивостоке планирует инвестировать $4,7 млн. По итогам 2018 года экспорт из Якутии в Индию составил $ 677 млн. Ювелирно-гранильный кластер на территории опережающего развития (ТОР) "Индустриальный парк "Кангалассы" в Якутии, по оценкам экспертов, позволит увеличить экспорт до $185 млн к 2024 году.

Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершат уже в 2019 году, а самолеты МиГ-35 аттестуют до конца 2021 года. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий ВВС Сергей Дронов, отметив, что Президент России поставил задача перевооружить три полка на самолеты Су-57. Что касается истребителей МиГ-35, по словам Дронова, они более экономичны в эксплуатации, чем уже стоящие на вооружении многофункциональные самолеты поколения 4++ Су-30СМ и Су-35С - стоимость летного часа МиГ в полтора раза ниже, чем у самолетов семейства «Су».

Самым рентабельным бизнесом в российском АПК стало разведение винограда. Эксперты Deloitte оценили чистую прибыль и рентабельность бизнеса за пять лет с момента введения продовольственного эмбарго, изучив отчетность 400 крупнейших компаний российского АПК. Выяснилось, что в 2014 году рентабельность выращивания винограда по чистой прибыли составляла 7 процентов, а по итогам 2018 года выросла до 27 процентов. При этом в 2017 году она достигала 36 процентов. Высокую рентабельность в России имеет разведение столового винограда, а не технических сортов, которые используются в виноделии.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Герои или жертвы? Саров скорбит по погибшим в результате взрыва на Северодвинском полигоне

Герои или жертвы? Саров скорбит по погибшим в результате взрыва на Северодвинском полигоне
События и факты

Строительные чудеса света. Где построили самые масштабные объекты в современном и древнем мире?

Строительные чудеса света. Где построили самые масштабные объекты в современном и древнем мире?
События и факты

Чем грозит человечеству четвертая промышленная революция?

Чем грозит человечеству четвертая промышленная революция?
Исследования 1

«МАКС» – рост в «нулевых»

«МАКС» – рост в «нулевых»
Наука и технологии

Узнай, страна

В Свердловской области модернизировали самый большой в России экскаватор для Кузбасса

В Свердловской области модернизировали самый большой в России экскаватор для Кузбасса

В Туле запущен первый в России завод сортового проката из конвертерной стали стоимостью 55 млрд руб.

В Туле запущен первый в России завод сортового проката из конвертерной стали стоимостью 55 млрд руб.

В Башкирии ввели в строй путепровод через железную дорогу за 1 млрд рублей

В Башкирии ввели в строй путепровод через железную дорогу за 1 млрд рублей

В Карелии модернизировали крупнейшее в России производство оборудования для атомной энергетики

В Карелии модернизировали крупнейшее в России производство оборудования для атомной энергетики

Новости дня

12:04 В ближайшее время в Турцию поступит вторая батарея российских С-400 В ближайшее время в Турцию поступит вторая батарея российских С-400
Россия по золотовалютным резервам может обогнать Саудовскую Аравию
Россия по золотовалютным резервам может обогнать Саудовскую Аравию
11:19 На развитие Каспия и Волги выделят двести миллиардов На развитие Каспия и Волги выделят двести миллиардов
10:33 Российские студенты разработали беспилотный катафалк на базе Lada Российские студенты разработали беспилотный катафалк на базе Lada
09:49 В Киеве знают, при каких условиях рухнет экономика Украины В Киеве знают, при каких условиях рухнет экономика Украины
09:06 Тайфун в Китае: число жертв превысило сорок человек Тайфун в Китае: число жертв превысило сорок человек
08:04 Турция проявила интерес к российским истребителям Турция проявила интерес к российским истребителям
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
07:25 К Земле мчит астероид размером с пирамиду Хеопса К Земле мчит астероид размером с пирамиду Хеопса

Узнай, страна!

12:27 В Свердловской области модернизировали самый большой в России экскаватор для Кузбасса В Свердловской области модернизировали самый большой в России экскаватор для Кузбасса
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
«Конвертируемая зарплата». Почему объем «серых» доходов россиян сопоставим с расходами казны?
09 АВГ, 10:14 Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ Омские предприниматели приняли участие в бесплатном семинаре Школы экспорта РЭЦ
08 АВГ, 17:26 Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии Храм пророка Божия Илии, ВДВ России и ТПП РФ отметили престольный праздник пророка Божия Илии
08 АВГ, 13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
07 АВГ, 16:14 В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы
07 АВГ, 11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов
Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter