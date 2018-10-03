США готовы уничтожать крылатые ракеты России. Угрожают ли нам американцы?

США готовы уничтожить любое российское оружие, которое противоречит Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). С таким заявлением 2 октября выступила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. Она подчеркнула: США знают о том, что Россия нарушает соглашение.

Взаимные претензии

Если Москва продолжит тайно создавать системы крылатых ракет, которые запрещены Договором, в Вашингтоне будут рассматривать удар по ним до того, как они встанут на вооружение.

«В таком случае мы будем изучать возможность уничтожить ракету, которая может ударить по любой из наших стран», – заявила постпред США при НАТО.

По словам Хатчисон, США уже в течение нескольких лет «пытаются донести до России, что знают о нарушениях Москвой соглашения, и даже предъявляли доказательства». При этом в Вашингтоне надеются, что найдут поддержку союзников в привлечении Москвы к ответу. Однако, как уточнила Хатчисон, Вашингтон все же стремится к тому, чтобы решить этот вопрос средствами дипломатии.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров приглашал США к обсуждению претензий к исполнению договоров по ядерному оружию.

«Оба договора (СНВ-3 и ДРСМД) являются предметом регулярных встреч и мониторинга их исполнения. По обоим документам есть претензии. Претензии, которые нам американцы выдвигают, мы готовы обсуждать», – говорил Лавров и просил конкретизировать претензии.

Впрочем, у России тоже есть свои претензии по Договору. Речь идет о «размещении в Европе, в Румынии, а вскоре и в Польше, установок, которые могут запускать не только ракеты-перехватчики, но и «томагавки».

Без внимания Кремля

Заявление Хатчисон в интервью телеканалу CNN прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Кремле «предпочитают не придавать повышенного значения заявлениям постоянных представителей, в то время как у нас есть слишком много неопределенности с посланиями на более высоком уровне».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступала с заявлением о том, что представители НАТО в полной мере не понимают степень своей ответственности и опасности агрессивной риторики, которой они придерживаются.

«Что касается существа вопроса, то наши военные эксперты дадут развернутый ответ», – добавила Захарова.

По мнению экспертов, подобные заявления США могут быть связаны с тем, что Вашингтон сам нарушает Договор РСМД и всячески старается прикрыть этот факт. Такой точки зрения придерживается военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Этими заявлениями США пытаются прикрыть собственные нарушения Договора РСМД. В военном бюджете на 2019 год они выделили деньги на создание крылатой ракеты, которая будет летать на дальность от 500 до 5500 километров. На воре и шапка горит. Говорить о том, что американцы будут наносить удары по российским ракетам, – значит быть совершенно неадекватным человеком», – заявил Литовкин в разговоре с RT.

«Я не угрожала»

На официальном сайте посольства США при НАТО опубликована стенограмма пресс-конференции Хатчисон. Согласно ее содержанию, в своей речи дипломат вообще не упоминала о превентивных ударах, да и об угрозах речи не идет.

«Мы будем просить Россию вернуться к соблюдению договора, и сами готовы его полностью выполнять. Но может наступить момент, когда Америка будет вынуждена перестать выполнять требования этого договора», – цитирует сайт американского посольства BFM.

Комментируя сообщения СМИ о превентивных ударах по России в своем Twitter, Хатчисон также отрицает, что произносила эти слова.