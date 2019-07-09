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США движется к дефолту, Россия готовит санкции, украинцам и россиянам не дадут поговорить и другие новости

9 Июля 2019 471 0 События и факты
США движется к дефолту, Россия готовит санкции, украинцам и россиянам не дадут поговорить и другие новости

США могут столкнуться с дефолтом в начале сентября. ТАСС сообщает, что такой прогноз содержится в аналитическом докладе Центра двухпартийной политики. Эксперты считают, что правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно, поскольку налоговые поступления в бюджет США увеличились всего на 2-3% вместо ожидавшихся 5-6%. Единственным способом исключить дефолта в этом году аналитики считают повышение потолка госдолга. Они рекомендуют президентской администрации активизировать переговоры с Конгрессом  и принять решение в ближайшие недели. На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, за два года президентства Дональда Трампа госдолг  увеличился более чем на $2 трлн. Ожидается, что дефицит бюджета достигнет или превысит $1 трлн к 1 октября - к концу финансового года в США.

Нулевая инфляция в июне зафиксирована в России впервые с 1991 года. Рост цен в первом летнем месяце приближался к нулю лишь однажды - в 1998 году, когда инфляция составила 0,1%. Обычно дефляционные факторы, связанные с поступлением на рынок продуктов нового урожая, начинают действовать в России только в августе. Но в этом году они сработали раньше. Как  сообщает Росстат, к нулю инфляция пришла после того как всю весну росла по 0,3% в месяц, в феврале составляла 0,4% и в январе 1%. сообщил в понедельник Росстат. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 4,7%. Но в июле возможен небольшой рост из-за увеличения тарифов ЖКХ.

В России 2020-й объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ  подписан Президентом России. Владимир Путин поручил Правительству РФ в течение месяца обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, которые организует  комитет «Победа» и будет координировать руководитель администрации президента Антона Вайно. Владимир Путин уже передал приглашения на празднование 75-летия Победы президентам США и Франции Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.

Об отмене украинско-российского телемоста объявил телеканал NewsOne . Как сообщает ТАСС, причиной  отмены совместного с телеканалом «Россия 1»эфира украинский  телеканал  назвал прямые угрозы физической расправы, которые поступают со стороны националистов журналистам канала и их родным. «Мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона «Надо поговорить». Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно», — говорится в сообщении NewsOne.

Госдума России настаивает на введении санкций против Грузии. Соответствующее обращение к президенту и правительству РФ и ввести опубликованного на официальном сайте парламента. Необходимость принятия специальных экономических мер депутаты обосновывают «непрекращающимися антироссийскими провокациями» в Грузии, которые ведут к дальнейшему ухудшению российско-грузинских отношений. Ранее предлагалось ввести запрет на импорт грузинских продуктов, в том числе вина и воды, и на денежные переводы в Грузию из России. За 1 квартал 2019 объём денежных переводов физических лиц из России в Грузию составил $101,6 млн. Российские парламентарии считают, что те, кто пострадает от прекращения переводов, должны предъявлять претензии не России, а грузинским властям и русофобобам.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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