США арестовали дома Дерипаски в Нью-Йорке и Вашингтоне, но оставили один для бывшей жены Абрамовича

США заморозили активы российского бизнесмена Олега Дерипаски. Речь идет, в том числе, и о недвижимости: некоторое время назад предприниматель купил два особняка в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд и Вашингтоне. Кроме этого, как сообщают СМИ, Вашингтон ведет диалог с Дерипаской по поводу приостановки ряда операций в Европе, которые тоже могут оказаться под санкциями американского регулятора.

Сосед украинского олигарха

Власти США решили заморозить активы предпринимателя Олега Дерипаски на территории своей страны. По информации New York Post, которая ссылается на представителей американского Минфина, речь идет также и об особняках бизнесмена в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Особняк на Манхэттене Дерипаска приобрел в 2008 году, стоимость дома – 42,5 млн долларов. Издание уточняет, что дом расположен в районе Верхний Ист-Сайд, чуть ниже по улице, где находится особняк украинского олигарха Лена Блаватника (живет в доме стоимостью 90 млн долларов). Про особняк Дерипаски в Вашингтоне никакой информации пока нет.

Вместе с этим, как сообщают собеседники из Минфина США, федеральные власти ведут переговоры с российским бизнесменом об отказе от проведения ряда операций в Европе, чтобы они не попали под санкции. Источник газеты поясняет, что когда Вашингтон проводит заморозку активов, это значит, что все, кто ведет бизнес с санкционированным лицом и санкционированными компаниями, может оказаться под санкциями.

Дом, где живет Дарья Жукова

Как напоминает РИА Новости, Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал» попали в санкционные списки США в первых числах апреля. По сути, это означает блокировку активов, а также запрет на ведение любого бизнеса с данными компаниями для американских граждан.

Тем не менее, несмотря за «замороженные активы», в особняке Олега Дерипаски на 64-й улице в Ист-Сайде живет бывшая супруга еще одного российского бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вместе с детьми. Как уточняют СМИ, об этом Дерипаске с властями США удалось договориться. Более того, интересно, что бывшая жена Абрамовича дружит с дочерью президента США Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером. Комментировать ситуацию представители Дерипаски и Жуковой категорически отказались.

Цель – Дерипаска

После введения санкций лондонская биржа прекратила работу с алюминием «Русала», пишет Газета.ру. Международный трейдер Glencore заявил, что «отказывается от конвертации принадлежащих ему 8,75% акций этой компании в расписки En+, иностранцы стали покидать советы директоров холдингов Дерипаски». После этого концерны Германии, работающие с группой ГАЗ по совместным проектам, также стали говорить о рисках. Поэтому не удивительно, что на фоне этих новостей началось падение стоимости акций «Русала» и En+.

Позднее, как открыто заявит министр финансов США Стивен Мнучин, целью санкций США была не компания «Русал», а сам Олег Дерипаска. Поясняя ситуацию, представитель Минфина объяснил, что, если бизнесмен откажется от контроля над «Русалом», то компанию в этом случае могут вывести из-под санкций. С той поры власти США и представители компаний, попавших под ограничения, ведут переговоры и пытаются найти возможные способы спасения компаний от санкций. Но, как можно догадаться, процесс этот получается непростым и небыстрым.

Что касается самого Дерипаски, то у него отношения с американскими властями не складываются вообще. В частности, как ранее писали американские СМИ, летом 2006 года российскому олигарху заблокировали визу, которая была выдана в 2005 году. Поводом для этого послужили подозрения в его связях с организованной преступностью. Со своей стороны бизнесмен категорически отвергал все обвинения, но проблема с въездом в США до сих пор так и не решена.