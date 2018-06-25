Средняя пенсия вырастет до 15 тыс. рублей, Салах не покинет сборную Египта и другие новости понедельника

Средняя пенсия в стране вырастет до 15,4 тыс. руб. в 2019 году, заявил министр труда и социальной политики РФ Максим Топилин. К концу 2018 года средний размер пенсии должен составить 14414 руб. По словам Топилина, без повышения пенсионного возраста проводить прибавки к пенсиям будет невозможно. Ни сейчас, ни в будущем.

Главная звезда сборной Египта по футболу и один из лучших форвардов мира, игрок Ливерпуля Мохамед Салах, собрался покинуть национальную команду из-за Рамзана Кадырова, сообщили источники канала CNN. Однако руководство египетской делегации эти сведения категорически опровергает.

Власти Украины виноваты в обнищании населения. Об этом заявил депутат Верховной рады Вади Рабинович, передает «РБК». Он опроверг данные Министерства аграрной политики о снижении цен на ряд ключевых продуктов. Он отметил также, что две трети украинцев не планируют отпуск. По данным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата в стране в мае 2018 года составила в переводе на нашу валюту 21,3 тыс. руб.

Дональд Трамп планирует ввести ограничения на инвестиции китайских компаний в американский технологический сектор. Так же возможно введение ограничений на экспорт технологического оборудования в КНР. Цель всех этих мер – не дать Пекину реализовать стратегию «Сделано в Китае – 2025». Окончательное решение будет принято в конце недели. Торговая война разгорается.

Илья Яшин, глава Красносельского муниципального округа, не смог набрать необходимых 110 подписей депутатов в 110 районах, для прохождения муниципального фильтра на выборах мэра Москвы, сообщает «Коммерсантъ». Его поддержали представители КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока». В то же время депутаты от «Единой России» ему в поддержке повсеместно отказали. Яшин отметил, что считает «большой ошибкой демократической оппозиции отказ от проведения праймериз по определению единого кандидата».