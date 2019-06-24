Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40 % увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?

В первом квартале этого года в России выделили на закупку льготных лекарств на 38,7% бюджетных средств больше, чем годом ранее. При этом, как пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков DSM Group, объем закупленных препаратов о натуральном выражении стал меньше на 1,3%. Уровень расходов вырос во многом из-за того, что в списке льготных лекарств появились новые дорогостоящие препараты, которые вошли в программу высокозатратных нозологий. Свою роль сыграла и программа онкологической помощи.

Никаких нарушений

И, тем не менее, как поясняют эксперты, доступ к льготным препаратам пока что могут получить не все нуждающиеся. Тема выросших расходов на госзакупки лекарств была затронута во время недавней «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. В этом году расходы на закупку онкологических препаратов выросли с 80 до 150 млрд, отметил российский лидер.

Как показали итоги первого квартала, в общей сложности было закуплено 44,1 млн упаковок льготных лекарств на сумму 58,6 млрд рублей. Как свидетельствует отчет DSM Group, это на 38,7% больше в финансовом выражении и на 1,3% меньше в натуральном эквиваленте, чем за период с января по март 2018 года. В данном случае, как уточняется, имеются в виду лекарства, закупленные по программам ВЗН, ОНЛС, а также региональным льготам.

Больше всего увеличились расходы на препараты, связанные с высокозатратными нозологиями. Здесь объем финансирования вырос на 415,8%, достигнув отметки в 15,9 млрд рублей. Причину четырехкратного роста в Минздраве официально не объяснили. Нов этом случае, как считают эксперты, вряд ли можно говорить о нарушениях, поскольку в программу высокозатратных нозологий были включены дополнительные нозологии и новые лекарства. С 2019 года программу помощи расширили с семи до двенадцати заболеваний и соответственно пополнили список лекарств до двенадцати новых позиций.

Что за препараты

В первом квартале из препаратов ВЗН самый большой объем средств был направлен на закупку фактора свертывания крови VIII (1,9 млрд рублей), леналидомида (1,4 млрд) и ритуксимаба (1,3 млрд). Как поясняют специалисты, первый препарат нужен для лечения заболеваний крови, а два остальных помогают бороться с опухолями.

В отчете DSM Group также говорится о том, что из федеральной казны по программе ОНЛС за первый квартал было потрачено 13,3 млрд рублей: это на 15,3% больше, чем на год раньше. Больше всего было потрачено на следующие препараты: «Туджео Солостар» (743,7 млн рублей), «Новорапид» (377,5 млн) и «Иларис» (543,1 млн). Первые два используются при заболеваниях диабета, последнее необходимо при лечении артрита.

Что касается закупок препаратов для региональных льготников, то на это было потрачено 29,4 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем за январь-март прошлого года. «Известия» также поясняют, что по программе ОНЛС и региональным льготам закупка лекарств происходит из списка жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП). И, начиная с этого года, в этот перечень было внесено 38 новых препаратов.

Цены регулирует государство

Комментируя ситуацию, замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская отметила, что стоимость лекарств, которые входят в список жизненно необходимых, регулирует государство. «В процессе закупки они не могут превышать зарегистрированные предельные отпускные цены производителей с учетом НДС, а в отдельных случаях - цены производителей с учетом региональных оптовых надбавок и НДС», –– добавила эксперт.

Вместе с этим, выросший объем трат на госзакупки лекарств имеет отношение к расширению программы ВЗН и запуску программы онкологической помощи населению – такого мнения придерживается главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский. По его словам, продолжение этой работы будет способствовать обеспечению роста расходов в сумме более 80 млрд рублей по итогам года.

«Однако не растут закупки в других не менее острых областях — например, пока что далеко не все имеющие право на льготные лекарства пациенты могут получить препараты для лечения сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний», - цитируют эксперта «Известия».

Перебои в регионах

Комментируя ситуацию с перебоями в поставках жизненно важных лекарств в России, Владимир Путин во время «прямой линии» отметил, что это происходит из-за несогласованности в регионах. Президент подчеркнул, что российские власти выделяют средства в полном объеме, но далее уже не все субъекты выполняют необходимые закупки. Более того, в некоторых регионах препараты и вовсе лежат на складах и не выдаются людям.

«Из двух источников мы обеспечиваем лекарствами граждан страны: это федеральный источник и региональный. Из федерального деньги в этом году в феврале были полностью перечислены в регионы Российской Федерации. Тем не менее мы наблюдаем сбои по некоторым лекарствам», — заявил Владимир Путин.