«Спортивный аллерген». Уйдет ли Виталий Мутко из российского футбола 817 0 Тренды События и факты

Вице-премьер по спорту и президент РФС (Российский футбольный союз) Виталий Мутко в ближайшее время может покинуть один из своих постов. Не исключено, что соответствующее заявление на официальном уровне может прозвучать 26 декабря, после заседания исполнительного комитета РФС в Москве. Как сообщают СМИ, 59-летний Мутко может добровольно покинуть свой пост из-за допингового скандала в российском спорте.

Запятнал репутацию

Недавно МОК (Международный олимпийский комитет) наложил на российского чиновника весьма жесткие санкции. В числе прочего ему пожизненно запретили посещать Олимпийские игры и иметь какое-либо отношение к олимпийскому движению.

Как пишет Газета.ру, на фоне этих событий ФИФА (Международная футбольная федерация) может начать расследование, связанное с гипотетическими фактами употребления российскими футболистами запрещенных препаратов. Как отмечает издание, данный список, где обозначены имена «подозреваемых», организации уже передали сотрудники WADA.

Все происходящее явно не в пользу Мутко. Поэтому не удивительно, что сам факт того, что он осуществляет руководство организацией, отвечающей за российский футбол, а также за предстоящий ЧМ-2018, выглядит нежелательно. Поэтому вполне логично желание ФИФА видеть во главе РФС специалиста, который обладает гораздо более «чистой репутацией». Есть даже имя предполагаемого преемника. Им может стать гендиректор оргкомитета «Россия-2018» 45-летний Алексей Сорокин. Однако, согласно некоторой информации, он не горит желанием занять эту должность.

Предполагаемая замена

Как пишет издание, к Сорокину положительно относятся футбольные чиновники. Футбольный функционер ни разу не был замечен в скандальных историях. Плюс ко всему он получил вполне заслуженную похвалу за подготовку и проведение многих спортивных мероприятий, в частности московского финала Лиги чемпионов-2008.

Не исключено, что о кадровых решениях станет известно уже в ближайшие несколько дней. Заседанию исполкома РФС предстоит рассмотреть девять важных пунктов. Восьмым в списке будут рассматривать «Состав бюро исполкома и вице-президентов РФС». Уточняется, что в полномочия данного органа входит назначение врио главы РФС в статусе вице-президента.

В разговоре с Газетой.ру бывший кандидат в президенты РФС и экс-глава комитета Союза по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили сообщил о некоторых подробностях вероятных кадровых перестановок:

«Имеющаяся в моем распоряжении информация подтверждает, что 26 декабря на исполкоме РФС он действительно уйдет в отставку. На свое место Мутко хочет назначить Сорокина… Сорокин категорически отказывался занять эту должность, но его отказ очень разозлил Мутко. В конечном итоге они все-таки пришли к согласию».

«Креатура» Мутко

О вероятном уходе Мутко сообщает и «Коммерсант». Как отмечают источники издания, на место президента РФС было несколько кандидатур. Кроме вышеупомянутого Сорокина было еще два человека, оба являются вице-президентами РФС: глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин и глава Московской федерации футбола Сергей Анохин. Тем не менее, выбор было решено сделать в пользу Алексея Сорокина – специалиста, который является генеральным директором оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ по футболу «Россия-2018». Кстати, сам Мутко является куратором деятельности комитета, как его председатель.

Также, как утверждает «Коммерсант», ссылаясь на своих собеседников, кандидатуру Сорокина «продавливал» сам Мутко, который счел его едва ли не идеальным кандидатом. Как было сказано ранее, он смог зарекомендовать себя в качестве нейтральной фигуры. Сорокин уже в течение долгого времени работает с Мутко в разных должностях, и даже считается его «креатурой».

Что говорят в исполкоме

Представитель исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал возможную отставку Виталия Мутко с поста РФС. Напрямую он не подтвердил сообщения о грядущих кадровых перестановках.

В своем Twitter Лебедев оставил следующее сообщение: «Весь вечер звонят различные СМИ с одним вопросом – подтвердите отставку Виталия Мутко с поста Президента РФС. У меня нет подтверждения этому, а заседание Исполкома РФС только во вторник. Там все и узнаем. Комментировать слухи не хочу…»

Как уточнил Лебедев, «разбор» президента РФС происходит во время конференции, а само заседание исполкома РФС пройдет только во вторник, 26 декабря.

Давно пора

Свое мнение о том, что Мутко покинет РФС, в разговоре с Газетой.ру высказал и руководитель московского представительства ФИФА Валерий Чухрий. Он придерживается версии, согласно которой чиновник действительно находится одним из виновников допингового скандала в России. В этом плане, как он считает, если бы отставка произошла раньше, многих неприятных ситуаций можно было избежать.

«Если бы Мутко ушел еще в самом начале этого скандала в прошлом году, то не было бы этого дикого расследования и потрошения всех. Получилось так, что больше всего пострадали спортсмены, причем некоторые не знали, что происходит. А так как он не взял вину на себя, то открыл путь к широкомасштабному расследованию», – заявил Чухрий.

Спортивный «аллерген»

Тенденцию не самого лучшего отношения к Мутко со стороны общественности подтверждают и эксперты фонда «Петербургская политика». В своем докладе, как сообщает РБК, спортивного чиновника они называют одним из «аллергенов» (наряду с министром культуры Владимиром Мединским, главой Минобрнауки Ольгой Васильевой и вице-премьером Дмитрием Рогозиным).

В этом докладе Мутко характеризуется как фигура, которая подтверждает расхожий тезис об «утрате былой спортивной славы». Эксперты заявляют: «Как сторонники бойкота зимних Олимпийских игр, так и подозревающие российскую сторону в допинговых нарушениях относятся к персоне Мутко с очевидным отторжением». В этом плане, как они считают, Мутко «попал в заложники» ситуации контраста между пропагандой о «былом величии советского спорта» и сегодняшними результатами, которые общество воспринимает как несоразмерные величию России.