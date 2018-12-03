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Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

3 Декабря 2018 306 0 Наука и технологии
Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Сопротивление планам Google зайти на китайский рынок растет, и к протестам правозащитных организаций присоединились сотрудники самого интернет-гиганта. Всему виной разрабатываемый для Китая поисковик, позволяющий цензурировать выдачу в соответствии с требованиями властей государства, получивший кодовое название Dragonfly.

Работниками Google было опубликовано открытое письмо, в котором они призывают прекратить разработку поисковой системы, аргументируя это опасениями, что китайское руководство будет использовать ее для усиления контроля над обществом, продолжая нарушать права своих граждан. В тексте, под которым поставило подпись свыше 300 человек, говорится, что при устройстве на работу в Google многие, помимо прочего, учитывали систему ценностей компании, в которую явно не вписывается создание столь противоречивого продукта.

Среди ярых противников действий IT-гиганта – правозащитная организация Amnesty International. Ее представители считают, что выпуск Dragonfly создаст опасный прецедент, который впоследствии будет использоваться технологическими компаниями, помогающими правительствам контролировать действия своих граждан и нарушать их конституционные права.

Проект Dragonfly

В начале 2018 года появилась информация, что Google секретно разрабатывает новую поисковую систему, которая будет соответствовать требованиям цензуры китайских властей. Специализирующийся на расследованиях и разоблачениях сайт The Intercept привел доказательства того, что ограниченный круг сотрудников американской компании работает над созданием Dragonfly. В докладе, размещенном на этом интернет-ресурсе, говорится, что поисковик будет блокировать нежелательные результаты выдачи на ряд запрещенных в Китае тем, в частности, касающихся независимости Тибета и бойни на площади Тяньаньмэнь.

Сообщение о проекте Dragonfly стало большим сюрпризом для технологического мира. Американский интернет-гигант ранее уже работал в Китае под цензурой с 2005 по 2010 годы, однако после многочисленных скоординированных кибератак перенес все свои операции в Гонконг. Такой шаг был положительно воспринят правозащитниками.

C тех пор Google не оставлял надежды вернуться на обширный и прибыльный китайский рынок. Официальные представители компании уже не только подтвердили факт существования Dragonfly, но сообщили о том, что не собираются отказываться от проекта. По неофициальной информации, поисковик с цензурой должен быть представлен в конце 2018 – первом квартале 2019 года.

Против чего выступают сотрудники Google?

Как только информация о Dragonfly была предана огласке, сразу же последовала реакция работников IT-корпорации. Свыше 1400 сотрудников подписало внутреннюю петицию к руководству, в которой содержался призыв к большей прозрачности и предостережение о том, что секретный проект может нарушить давнее кредо Google «Don`t be evil», что дословно переводится как «Не быть злом».

В опубликованном в конце ноября открытом письме выражается неудовлетворение реакцией официальных лиц компании на осуждающие призывы правозащитных организаций и активистов. Авторы письма возражают против разработки технологий, помогающих сильным мира сего угнетать слабых. Также они высказывают опасения, что появление Dragonfly даст зеленый сигнал созданию аналогичных технологий, которые начнут активно использоваться в других странах, и в итоге явление может приобрести массовый характер.

Сотрудники Google выразили обеспокоенность тем, что разработки компании будут применяться китайскими властями для расширения своего влияния и контроля над собственными гражданами. Предоставление местному правительству доступа к данным пользователей, как того требует китайское законодательство, сделает Google сопричастной к угнетению и нарушению прав человека.

На позицию сотрудников IT-корпорации влияют также представители правозащитных организаций, в частности Amnesty International, призывающие отказаться от проекта Dragonfly и подтвердить приверженность Google общечеловеческим ценностям.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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