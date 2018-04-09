«Спекулянты вняли Вашингтону». Почему рубль отреагировал рекордным падением на новые санкции 1702 0 Интервью и комментарии

В понедельник, 9 апреля, российская валюта оказалась под давлением новых санкций США, затронувших частный бизнес. По отношению к доллару рубль опустился до 59 за доллар и почти до 73 за евро. Что определяет динамику российской валюты?

Сергей Толкачев, д.э.н., профессор, первый заместитель руководителя Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Падение рубля имеет объективные основания. Последний санкционный список действительно очень чувствителен, РУСАЛ это только первая ласточка. Рынок же до сегодняшнего дня не отыграл еще февральский санкционный список Госдепа США, так что отложенный потенциал давления в сторону снижения рубля очень высок. Антироссийская истерия по поводу «дела Скрипалей» и без всяких подобных поводов также не могла не сказаться. Сирийская ситуация также добавляет опасений. Видимо, валютные кэрри-трейдеры наконец-то вняли недвусмысленным сигналам из Вашингтона и решили сыграть в «обратку», то есть на понижение рубля.

Нефть также слабеет. Этому способствуют заявления США об увеличении объемов запасов и добычи нефти, а также ситуация на внешних рынках.

Интересно, что аналитики ИК «Фридом Финанс» сегодня, 9 апреля в 9:32, перед самым открытием российских бирж ожидали укрепления рубля: «На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем восстановления рубля по отношению к основным мировым валютам, после существенного ослабления в пятницу».

Однако рынок очень жестко пошел в другую сторону.

Оценим внутренние субъективные факторы. На наш взгляд, весьма вероятен консенсус регуляторов и лоббистов в пользу снижения рубля. Минфин как мегарегулятор финансового рынка и значительный игрок на валютном рынке склонен приспустить рубль для выполнения новых социальных и инвестиционных программ, уже заявленных в президентском послании. ЦБ РФ уже давно стабилизировал рубль, хотя национальные промышленные лоббисты давно настаивают на умеренном ослаблении рубля, до 65 руб. за доллар. Выборы завершены, так что не нужно опасаться неблагоприятных социальных откликов на снижение нацвалюты. Таким образом, слабый рубль сейчас нужен всем сильным игрокам (население как всегда не в счет).