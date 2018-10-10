Спецназ Подмосковья на стороне маршала Хафтара. Россия хочет сделать из Ливии «вторую Сирию»?

Последние несколько месяцев Россия перебрасывала свой военный контингент в восточную Ливию. Несколько десятков элитных десантных подразделений из подмосковных частей будут поддерживать силы под командованием Халифы Хафтара. По информации британской газеты The Sun, в Ливии у России уже есть две базы, которые охраняет частная военная компания Вагнера. По словам одного из британских чиновников, Россия хочет сделать из Ливии «вторую Сирию» и контролировать миграционные потоки.

Союзники Хафтара

О том, что Россия направила в Ливию несколько «десятков» своих военных, среди которых военнослужащие спецназа и офицеры Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ), пишет The Sun, ссылаясь на свои неназванные источники. Газета сообщает, что россияне тренируют военных армии маршала Халифы Хафтара. Также Москва занимается для него поставками тяжелого вооружения.

Более того, на территории Ливии уже есть две военные базы, на северо-восточном побережье, в населенных пунктах Тобрук и Бенгази. Обе базы, как утверждает британское издание, развернуты под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

О том, что в Ливии есть российские военные, РБК подтвердил собеседник, который близок к Министерству обороны РФ. Речь идет в том числе и об элитных десантных подразделениях, которые были переправлены в восточную Ливию из Подмосковья. Собеседник отмечает, что переброска российских военных сил продолжается в течение последних нескольких месяцев. Об активности России в данном регионе рассказал собеседник, близкий к властям Ливии. По его словам, союзником России является национальная армия во главе с Хафтаром.

Опровержение?

Сообщения, которые были опубликованы в The Sun, не отвечают действительности, о чем в разговоре с РБК заявил руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

«Не в первый раз встречаемся с ситуацией, когда факт взаимодействия России с одним из акторов в Ливии пытаются представить как политику поддержки одной стороны. Информация о том, что Россия поддерживает одну из сторон конфликта, не соответствует действительности», – сказал он.

Деньгов заверил, что сегодня руководство России уже сформировало политику в отношении Ливии, и в этом плане, по его словам, есть вполне конкретные задачи, которые связаны с восстановлением экономических связей между двумя странами.

«Руководством страны поставлена задача взаимодействовать со всеми сторонами ливийского конфликта. Кроме того, Россия взаимодействует с ключевыми международными акторами, заинтересованными в урегулировании конфликта, – с Италией, Францией, а также странами региона», – добавил он.

Свое мнение по поводу публикации в газете высказало посольство России в Великобритании. В Twitter’е появилось сообщение следующего содержания: «Неужели британские СМИ надеются, что Россия придет и исправит ту неразбериху, которая создавалась в Ливии западной коалицией на протяжении семи лет?».

Зачем России Ливия?

Как пишет The Sun, о том, что Россия активничает в Ливии, знает уже премьер-министр Тереза Мэй. Если у российской стороны будет контроль над северным побережьем страны, то у Москвы будет возможность держать под контролем интенсивность миграционных потоков из Африки в Европу. Таким предположением в разговоре с изданием поделился один из британских чиновников, имя которого не называется.

«Факт заключается в том, что мы крайне уязвимы к потокам миграции и колебаниям на рынке нефти, которые зависят от ситуации в Ливии», – ​заявил собеседник издания. Подчеркнув, что, оказывая Хафтару поддержку, президент России Владимир Путин хочет сделать из североафриканской страны «новую Сирию».

Как считает глава комитета палаты общин по иностранным делам Том Тугендхат, действия Москвы являются «тревожными», но ожидаемыми.

«Они, без сомнения, попытаются использовать контроль над миграционными маршрутами в Африке [в своих политических целях]», – цитирует газета парламентария.

После таких «подробностей», группа влиятельных депутатов решила обратиться с призывом к Мэй для принятия срочных мер, которые помогут оказать противодействие «российской угрозе» в Ливии. Как написал в своем Twitter’е депутат и зампредседателя правящей Консервативной партии Джеймс Клеверли: «Мы не можем это игнорировать».