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Спасти рядового школьника. Почему выросла смертность детей в российских школах?

30 Мая 2019 130 0 Общество
Спасти рядового школьника. Почему выросла смертность детей в российских школах?

Вчера появилось сообщение в СМИ об очередной смерти школьника в стенах учебного заведения – в Чебоксарах выпускница скончалась от сердечного приступа на ЕГЭ по математике, По данным Министерства просвещения РФ, в прошлом году на уроках физкультуры произошло 212 смертельных случаев, а в целом смертность детей в школе увеличилась. И это несмотря на то, что в целом в стране младенческая и детская смертность заметно снизилась за счет новых лекарств и методик лечения. В причинах этого неоднозначного явления разбираются чиновники и эксперты.

Смертельно опасно

Значительную часть жизни дети 7-18 лет проводят в школе. Здесь они находятся под присмотром учителей и медиков, ведь в большинстве школ имеются медкабинеты. И все равно погибают, зачастую – до приезда скорой помощи. Так в чем же корень бед – в ухудшении здоровья детей или в состоянии медицины?

Специалисты отмечают ежегодное увеличение смертности среди школьников в России на 1-3 %. Чаще всего это происходит на уроках физкультуры. Только за 2016-2017 годы погибло 212 учеников – во время силовых занятий у них резко останавливалось сердце.

Что касается вчерашней трагедии в Чебоксарах, то, как сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии,  школьница в течение часа писала работу, потом попросила разрешения выйти, в коридоре ей стало плохо, девушке начали проводить реанимацию, но вернуть ее к жизни не удалось. При этом в ведомстве отметили, что дежурившие в школе медицинские работники и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали девушке – инвалиду с детства и ее родителям отказаться от участия в экзамене, однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать.

Детально в этом конкретном случае сейчас разбираются следственные органы. Но проблема намного шире и об общей тенденции еще раньше заявляли чиновники.

Причины и следствия

 «Проблема остается на одном уровне уже несколько лет из-за того, что в школах не уделяется должного внимания медицине и здоровью учеников. После 2012 года в школах перестали в обязательном порядке принимать медицинские карты с характеристикой всех болезней ребенка, что существенно снизило ответственность работников общеобразовательных учреждений» – считает министр образования Ольга Васильева.

Известный детский кардиолог из Федерального медико-биологического агентства Леонид Макаров пояснил, что «в случае школ западных и российских есть огромная разница в оказании помощи. В зарубежных учебных заведениях большинство детей удается спасти из-за своевременного лечения».

Врач отметил отсутствие в школьных кабинетах должного медицинского оборудования, например, дефибрилляторов, которые спасают детей в случаях внезапных сердечных приступов. «Некоторые медработники вообще не подозревают о существовании дефибриллятора и даже не знают, что это такое» - поясняет кардиолог.

«Статистика детской смертности в школах такова: на 100 тысяч учеников умирают около 1,4 ребенка. Эта цифра примерно такая же, как на Западе. Однако там детям вовремя оказывают медицинскую помощь из-за того, что все кабинеты оборудованы» - рассказывает Леонид Макаров.

Многие врачи звена первой помощи, по его мнению, из-за своего непрофессионализма повышают риск детской смертности. «Так называемые «специалисты» после обследований или проведения ЭКГ не могут разглядеть простейшие заболевания, которые разгадываются по одному признаку».

Требования закона

Во многих школах наблюдается нарушение требований законов к оснащению медкабинетов Например, пункта 2.3.22 Постановления N 44. В соответствии с содержанием этого документа, любой медицинский пункт, принадлежащий учебному заведению обязан быть оснащен тремя  кабинетами – психолога, стоматолога, отоларинголога и в медпункте должен иметься отдельный санузел, отделенный от общего. Во многих школах этими требованиями полностью пренебрегают – имеется один маленький кабинет.

Согласно тому же постановлению, рекомендуемый список всего оборудования, которое необходимо приобрести в медицинский кабинет состоит из более 30 наименований. В общей сложности вся выделяемая сумма будет составлять чуть больше 30 000 рублей. Однако школы могут отказаться от закупки всего оборудования, приобретая только самое необходимое. В данном случае сумма не будет превышать 10 000 рублей, однако появляется риск того, что больному ребенку в случае обострения болезни попросту не смогут вовремя оказать медицинскую помощь.

Такая экономия бюджетных средств становится смертельно опасной для школьников.

Ну и, конечно же, главная опасность – это пресловутый «человеческий фактор». Даже при наличии самого современного медоборудования в школе, нужен  специалист, который умеет им пользоваться. А согласно экспертным данным, уровень профессиональной подготовки школьных медсестер оставляет желать лучшего. СпсобУровень внимательного и чуткого отношения учителей к школьникам,  замерить невозможно. Но факты говорят сами за себя.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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