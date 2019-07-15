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«Спасибо санкциям за это»? Китайская Huawei ищет высокотехнологичных партнеров в России

15 Июля 2019 63 0 Политика
«Спасибо санкциям за это»? Китайская Huawei ищет высокотехнологичных партнеров в России

С начала этого года китайская Huawei ведет переговоры о сотрудничеству с несколькими российскими компаниями. Предложения направлены разработчику процессоров «Эльбрус», создателю линейки ОС «Альт» и к разработчику софта и оборудования в сфере информационной безопасности и для контроля за сетями связи. Переговоры активизировались после ужесточения американских санкций к Huawei весной этого года – китайцы хотят закупать российское оборудование и технологии в IT-сфере. Одновременно китайская компания заявила о массовых увольнениях на своих предприятиях с США.

Кем заинтересовались китайцы в России?

По словам топ-менеджера одной из российских IT-компаний, китайцев интересует процессор «Эльбрус», который они могут использовать в своем оборудовании – в частности, в серверах. На данный момент переговоры проходят на ранней стадии.

Как рассказал собеседник РБК, интеллектуальные права на процессоры «Эльбрус» могут не целиком принадлежать МЦСТ, поскольку их разработку финансировал Минпромторг. Так, только для создания «Эльбруса-8С», который является самым современным из всей линейки серверных процессоров от МЦСТ, было выделено 836 млн руб. Следовательно, решение о возможном сотрудничестве будет приниматься совместно с министерством.

Деловое предложение от Huawei получила  и российская компания «Норси-Транс» - производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования из сферы информационной безопасности. При этом, по словам владельца  «Норси-Транс» Сергея  Овчинникова, китайцы вообще предлагали целиком купить компанию за сто миллионов долларов.

Появились  сообщения  о том, что Huawei хочет лицензировать операционные системы «Альт» для использования их на своих компьютерах и серверах, которые затем планируется продавать в России и на азиатских рынках. Переговоры идут пару месяцев,  но генеральный директор разработчика  системы -Базальт СПО» Алексей Смирнов сообщил РБК,  лишь  то, что его компания заинтересована в сотрудничестве с крупными международными корпорациями, не называя деталей.

Российские эксперты  отмечают, что договоренности с Huawei, скорее всего, будут носить локальный характер, а партнерство с российскими  компания будет использоваться для продвижения на российском же рынке». Они полагают, что использование российского процессора и российской ОС, а также сборка оборудования на территории  России позволят китайцам позиционировать свою продукцию как отечественную.

«Спасибо» США

Практически все эксперты отметили, что Huawei стала более активной на российском рынке после «недружественных действий» США.

Напомним, что весной Департамент торговли США объявил, что Huawei была внесена в черный список. Как заявили американцы, деятельность компании «противоречит интересам нацбезопасности США». Это значит, что у местных компаний не будет возможности продавать ей технологии без получения специальной экспортной лицензии от американских властей.

Некоторое потепление ожидалось после того, как в конце июня произошла встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпином. Американский лидер пообещал, что у компаний США все-таки буде возможность взаимодействовать с китайской Huawei. Тем не менее, на данный момент у многие компании из США заявили, что отказываются от такого сотрудничества. Поэтому вполне логично, что Huawei стала искать новых партнеров.

Сотни уволенных американцев

Тем временем в самой компании также происходят изменения, пострадать от которых могут обычные люди. Речь идет о том, что крупнейший производитель смартфонов планирует провести серию массовых сокращений в дочерней фирме Futurewei – компании, которая базируется в США.

Как пишет Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, речь может идти о сотнях людей, которые могут остаться без работы. Некоторые их них продолжат работу в Китае. Если говорить о более точных цифрах, то в исследовательских лабораториях Futurewei числится примерно 850 сотрудников. Причина, как уже стало понятно, кроется в том, что Huawei стала фигурантом черного списка министерства торговли США. В компании пока что комментировать этот момент отказываются.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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