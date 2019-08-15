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Спасая российские верфи. Власти придумали способ поддержать отечественных судостроителей

15 Августа 2019 345 0 Экономика
Спасая российские верфи. Власти придумали способ поддержать отечественных судостроителей

Российское правительство планирует ввести следующие «правила игры» - весь водный транспорт, который перевозит грузы и пассажиров в стране, должен быть только российского производства. С таким заявлением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина, в ходе которого рассматривались соответствующие поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ.

Инвестировать в локализацию

В ходе совещания Дмитрий Медведев рассказал о том, что теперь правительство будет определять виды деятельности, которыми можно будет заниматься только на судах российского производства. В частности, речь идет о перевозке грузов и пассажиров, а также разведке и разработке минеральных ресурсов на шельфе. К этой же категории относятся морская перевозка и хранение углеводородов.

ВКодекс торгового мореплавания России внесут поправки, предоставляющие федеральному правительству право обозначать виды работ, которыми можно заниматься исключительно с использованием российских судов.

Как пояснял ранее премьер-министр,если какая-либо компания, российская или зарубежная, планирует заниматься соответствующей деятельностью, то ей надо будет заказывать суда и всю сопутствующую технику только на российских верфях. Есть и второй вариант: инвестировать в локализацию производства в России.

Поддержка рентабельности

Суть по правок в Кодекс торгового мореплавания сводится к поддержке отечественных судостроителей. Как отмечает «РГ», на сегодняшний день субсидиарная и грантовая поддержка оказывается, в основном, владельцам судов, а также транспортным и лизинговым компаниям.

Вместе с этим ситуация такова, что большой объем заказов «уходит» на зарубежные верфи. При этом российские загружены только на 40-50%. Поэтому логично, что такой объем заказов вряд ли может покрывать рентабельность верфей. Говоря об этом, Дмитрий Медведев отметил, что подобные тенденции связаны с нехваткой специалистов, а также нехваткой денег на их подготовку и внедрение современных технологий. Все это приводит к большим сложностям для удержания позиций на рынке судостроения. Власти полагают, что устранить эту проблему можно как раз-таки через обязательное использование в определенных видах деятельности в стране исключительно российских судов и оборудования.

Прежние заказы

Как сообщается в тексте документа, у поправок нет обратной силы. При этом на контракты, которые уже были заключены, они не окажут никакого влияния. Вместе с этим, как пишет «Ъ», не до конца понятно, на какую деятельность будет распространятся новое регулирование, ведь у правительства России остаётся возможность дополнительно на свое усмотрение «давать добро» на пользование иностранными судами.

Соответствующие поправки в Кодекс торгового мореплавания были разработаны в Минпромторге РФ. Министерство еще с этого года планировало запретить перевозку нефти, газа и угля по Севморпути на зарубежных судах. Что касается собственно законопроекта, то он будет рассмотрен в осеннюю сессию.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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