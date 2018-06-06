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Советский эксклюзив. Как Россия и Украина спорят о «Руслане»

6 Июня 2018 1350 0 Тренды Наука и технологии
Советский эксклюзив. Как Россия и Украина спорят о «Руслане»

Украина убеждена: в России возрождение производства тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» невозможно, так как только у госпредприятия «Антонов» есть все необходимые технические знания и сопутствующая информация. Сотрудничать с Россией украинское предприятие отказывается. Однако отечественные специалисты заявляют, что эта задача сложная, но решаемая – с этой целью в Ульяновске был построен производственный комплекс.

Позиция России

О том, что Россия сможет возродить производство «Русланов», 3 июня заявил гендиректор ПАО «Ил» и вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК» Алексей Рогозин. Он отметил, что треть от общего числа самолетов, которые были построены ранее, была создана на заводе в Ульяновске. Вместе с этим, по его словам, в данный момент на первом месте стоит следующая задача: поддерживать существующие Ан-124 в исправном состоянии. Что касается перезапуска производства, то это, по его словам, задача «решаемая, но крайне непростая».

Аналогичной точки зрения придерживается и командующий военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов. Он заявил, что «Руслан» был самолетом, который опередил свое время, а тема запуска новой линии этих авиагигантов остается открытой.

Бенедиктов убежден: Ан-124 – это не исключительно украинская разработка, так как над этим проектом кропотливо работали представители всей советской авиастроительной промышленности. «Поэтому говорить о том, что самолет Ан-124 «является интеллектуальной собственностью – как минимум, неправильно», – резюмировал он.

Позиция Украины

Сотрудники «Антонова» категорически убеждены, что планы России о возобновлении производства «Руслана» под новым брендом невозможно без участия украинской стороны. Представитель концерна в разговоре с «Обозревателем» заявил следующее: «Только разработчик самолета, ГП «Антонов», обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции».

«Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой «Антонов» без участия ГП «Антонов» невозможно», – заключил он. Кроме этого, по словам собеседника, тема возрождения серийного производства самолетов семейства Ан-124 с российской стороной не обсуждается.

Немного истории

Тяжелый дальний транспортный Ан-124-«Руслан» является одним из самых грузоподъемных самолетов в мире. Как правило, его используют для специальных воздушных перевозок крупногабаритных и нестандартных грузов. Длина самолета составляет порядка 69 метров, максимальный взлетный вес – 392 тонны. Загрузившись до максимума, он может преодолеть расстояние 4800 километров.

Сконструировали «Руслан» в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова. Производились самолеты на заводе «Авиастар» в Ульяновске. Это был грандиозный проект: работа велась совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, а также организациями авиационной промышленности и министерствами. В общей сложности с момента первого экземпляра было выпущено 55 «Русланов». В основном они эксплуатируются на территории России и Украины. В России производство этих самолетов остановилось в 2004 году.

Майские споры

В начале мая текущего года сообщалось о том, что Госавиаслужба Украины подала жалобу на Росавиацию в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). В заявлении говорилось, что «Росавиация одобряет эксплуатацию самолетов разработки концерна «Антонов» с нарушением процедур». Проще говоря, Киев подал жалобу на то, что власти РФ выдавали разрешения на полеты самолетам Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 «Руслан», не привлекая к этому украинский концерн.

На Украине считают, что чиновники, связанные с российской авиацией, создают «опасный прецедент, который несет угрозу жизни, здоровью, а также экологии и инфраструктуре» государств, где работают самолеты серий «Ан». Напомним также, что в 2016 году в «Антонове» решили, что концерн не будет передавать России права на обслуживание самолетов Ан-124-100 «Руслан».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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