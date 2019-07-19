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Союзные государства. О чем договорились власти и бизнес на российско-белорусском форуме регионов?

19 Июля 2019 2300 0 Политика
Союзные государства. О чем договорились власти и бизнес на российско-белорусском форуме регионов?

Выступая на VI Форуме регионов России и Белоруссии глава республики Александр Лукашенко рассказал о том, что Москва и Минск согласовали ряд вопросов, связанных с развитием интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Курс на развитие интеграции и согласование всех спорных вопросов подтвердил и президент Владимир Путин. Лидеры отметили, что в результате напряженной работы удалось прийти к принципиальным договоренностям. При этом на форуме был заключен ряд межрегиональных соглашений и ряд важнейших межгосударственных договоренностей в экономической, социальной и к культурной сферах

Близкие партнеры

«Существует целый ряд конкретных существенных вопросов, затрагивающих интересы хозяйственных субъектов и граждан наших стран. Решить их необходимо в ближайшее время», — заявил Лукашенко в ходе своего выступления на Форуме регионов.

Белорусский лидер также рассказал, что представители Москвы и Минска в активном режиме продолжают активную работу, направленную на углубление интеграции и приоритеты обоюдного развития России и Белоруссии. Лукашенко также отметил, что на сегодняшний день порядка тысячи компаний двух стран связаны так называемой производственной кооперацией. Плюс к этому, еще примерно 2,5 тысяч белорусских организаций имеют российский капитал.

Немногим ранее российский лидер Владимир Путин выступил с заявлением, отметив, что Белоруссия – это самый близкий партнер России, с которым работа ведется по всем направлениям. Глава РФ также отметил, что в прошлом году на 10% вырос объем взаимной торговли, достигнув отметки в $30,5 млрд.

«Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике, в транспортной сфере», — рассказал Владимир Путин. Подчеркнув, что в рамках VI форума регионов России и Белоруссии стороны подписали целый ряд межрегиональных документов.

Итоги форума

Если говорить о конкретных итогах форума, то, как рассказали главы верхних палат парламентов России и Белоруссии Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович, тот же «БелАЗ» будет заниматься поставками карьерных самосвалов в Россию.

На форуме также пришли к ряду договоренностей, связанных со сферой культурного и гуманитарного сотрудничества: в частности, мастера Белоруссии будут перенимать опыт по реставрации памятников у коллег в России. Еще одно направление сотрудничества – совместное празднование 75-летия Победы.

На российско-беларусском форуме речь шла и о долгожданном проекте скоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Минск.

«…Потом будет заключено коммерческих контрактов на сумму не меньше, чем 550 млн долларов. Это серьезный вклад в копилку. Беларусь с 75 регионами сотрудничает. И казалось, что потенциал исчерпан. Но мы заключили еще 84 соглашения, которые конкретизировали подходы в гуманитарной сфере», – рассказал Мясникович.

Со своей стороны Валентина Матвиенко отметила, что форум вышел за рамки форума в том понимании, как он был задуман. В хорошем смысле слова, конечно же. «Он стал широким, масштабным. Это главная площадка российско-белорусского диалога, в котором участвуют не только главы регионов, даже главы муниципальных собраний», – подчеркнула спикер.

Визы и роуминг

Важными договоренностями по итогам прошедшего форума стала возможная отмена роуминга и создание единого визового режима в двух странах. По роумингу итоговое решение планируется принять во время специального совещания в августе. А вот что касается визовой темы, то планируется, что до конца года стороны подпишут и ратифицируют соответствующий договор о взаимном признании виз для граждан третьих стран. «Документ подготовлен, практически согласован. Думаю, что до конца года мы его подпишем и ратифицируем», - проинформировала Матвиенко в разговоре с представителями СМИ.

Для окончательной подготовки данного соглашения может потребоваться около трех месяцев. Но когда оно будет принято, иностранцы, получившие визу в России смогут посетить с ней и Белоруссию. Равно как и с белорусской визой можно будет попасть на территорию России.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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