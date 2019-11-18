«Союз» с американцами. Россия заработала почти $4 млрд на доставке на МКС астронавтов США

К июлю текущего года Вашингтон потратил $3,9 млрд на то, чтобы доставить своих астронавтов на МКС на российских «Союзах». В соответствующем отчете, обнародованном на официальном сайте NASA, говорится, что российскими космическими кораблями американцы вынуждены пользоваться из-за отсутствии своих собственных. Пилотируемая программа США с 2011 года напрямую завязана на «Роскосмос». Ввод американских кораблей Dragon переносится с 2014 года и затягивается до 2021 года.

Постоянное временное

В течение двадцати лет существования МКС, российские «Союзы» и американские Space Shuttle провели 85 пилотируемых полетов до космической станции. За это время на космической станции побывало 239 астронавтов и космонавтов. На сегодняшний день пилотируемая программа США практически полностью зависит от России.

После того, как в 2011 свернулась программа Space Shuttle, которую сочли экономически нецелесообразной, американцы остались без собственных средств доставки астронавтов на орбиту. Поэтому, чтобы не остаться без космических исследований, США были вынуждены воспользоваться «Союзами».

Изначально NASA планировали, что быстро окажутся от использования российскими кораблей, возлагая большие надежды на пилотируемые корабли Dragon-2 (Crew Dragon), разработчиками которых по контракту NASA с 2014 года выступают компании SpaceX и Starliner компании Boeing.

Но на деле оказалось, что для реализации этих проектов необходимо намного больше времени, чем планировалось изначально. Неоднократно откладывались и переносились испытания новых кораблей.

Цена посадочного места

Из-за этого директор NASA Джим Брайденстайн в официальном порядке обратился к директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, попросив о дополнительных местах для американских астронавтов. Но в ноябре этого года, как сообщало ИА REGNUM, директор управления космических операций NASA Ридж Боуман заявил, что экипаж американского сегмента МКС может быть временно сокращён с трёх человек до одного.

При доставке на российских кораблях серии «Союз МС» одно «посадочное место» астронавта обходится NASA почти в $86 млн.

Именно так в NASA посчитали расходы на сотрудничество с Россией.Эксперты агентства выяснили, что доставить одного человека на корабле Starliner (Boeing) будет стоить $90 млн. А вот примерная стоимость одного места на борту SpaceX Crew Dragon - $55 млн. Так что доставка астронавтов к МКС на кораблях Boeing будет стоить на 60% больше, чем при использовании кораблей SpaceX . Соответствующая информация содержится в отчете управления генерального инспектора NASA.

Российские разработки

Тем временем Россия, продолжая активно эксплуатировать «Союзы», разрабатывает новые пути в космос. Так, сегодня стало известно, что «Роскосмосом» получен патент на схему двигателя для самолета, который может совершать кратковременные полеты с гиперзвуковой скоростью, а также проводить запуски ракет в космос. Соответствующая информация содержится в описании к изобретению, обнародованном на официальном сайте Роспатента.

Как уточняется, в «Роскосмосе» разработали схему комбинированного двигателя, в котором совмещаются возможности воздушно-реактивного двигателя и жидкостного ракетного двигателя.

Его можно использовать «для создания авиационно-космической системы горизонтального старта или же для создания самолета, который будет иметь возможность осуществлять кратковременный полет с гиперзвуковой скоростью.

Такой самолет будет выступать своеобразной многоразовой первой ступенью, выводящей ракеты в космос. Он будет совершать взлеты с аэродрома, набирать скорость до шести Махов и запускать со своего борта космическую ракету.