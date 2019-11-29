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Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией

29 Ноября 2019 169 0 Общество
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией

Большинство из десяти миллионов жителей Белоруссии считают, что их страна должна укреплять партнерские отношения с Россией. Эти выводы были сделаны в результате исследования, которое провел Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО накануне 20-ой годовщины подписания Договора о создании Союзного государства.

Союзники и партнеры

Аналитики Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО совершили порядка семи тысяч звонков и собрала пятьсот анкет с контролем выборки со всех шести регионов Беларуси.

Участников спрашивали о том, как, по их мнению, должны складываться отношения между Россией и Белоруссией.

О результатах исследования рассказали российские  СМИ.

Отвечая на вопрос о том, какие отношения с Россией  они считают наиболее приемлемыми для своей  страны, 57,6% белорусов назвали вариант «союзнические», 31,8% ответили, что «партнерские» и 10,2% — «нейтральные».

И только 0,2% опрошенных полагают, что  отношения Москвы и Минска могут быть «враждебными».

Новости о России                 

Участникам опроса также был задан вопрос о том, посещают ли они Россию и насколько часто это делают.

21,4% опрошенных ответили, что бывают несколько раз в год, а 55,4% приезжают Россию один раз в год и реже. Примечательно, что почти  четверть белорусов (23,2%) никогда не были в нашей стране.

Задан был вопрос и том, из каких источников жители Белоруссии узнают новости о России. 21,2% рассказали, что делают это «из российских телеканалов и газет», еще 12,4% выбирают белорусские телеканалы и газеты и 55,6% — «из интернета». Однако нашлись и те, кто не интересуется новостями о России — таких оказалось 10,8%.

Влияние Москвы

Исследование  проводилось на фоне непрекращающегося  потока  информации из США о так называемом «вмешательстве России в дела Белоруссии».

Как  сообщил «Ъ»,  на прошлой неделе в Вашингтоне по этому вопросу состоялись слушания Хельсинкской комиссии Конгресса США.

В ходе выступлений даже  было  предложено несколько инструментов, которые «помогут освободить Минск от влияния Москвы».  

Речь шла  о повышении финансирования прозападных НКО, о поддержке приоритета  белорусского языка, и даже об инвестициях в высокотехнологический сектор, который поможет укрепить экономику Беларуси.

До сих пор предпринятые Западом  усилия не дали желаемых результатов, аналогичных тем, что были получены на Украине.  Россияне и белорусы по-прежнему считают  друг друга братскими народами.

Что касается политики, то 67% участников опроса не увидели никакого «целенаправленного влияния» Москвы на избирательные кампании в Белоруссии, а 30,8% не смогли дать оценку тому, было подобное влияние или нет.

Респондентам также был задан вопрос о языке, на котором проходила агитация во время недавней  кампании по выборам в белорусский парламент.

Большая часть опрошенных (75,2%) ответили, что агитация проходила преимущественно на русском языке. 20,6% ответили, что им показалось, что агитация была как белорусском, так и на русском языке поровну. И только 3,8% ответили, что она проходила преимущественно на белорусском.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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