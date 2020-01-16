Сотни миллиардов. Во сколько обойдутся обещания Путина из послания Федеральному собранию? 244 0 Экономика

На реализацию социальных обещаний президента Владимира Путина, которые он озвучил в рамках послания Федеральному собранию 15 января, потребуется от 0,3 до 0,6 трлн руб. в год, подсчитало Минэкономразвития. Примерно такая же цифра у главы Счетной палаты Алексея Кудрина – 0,4-0,5 трлн руб. ежегодно. По отношению к ВВП – это 0,4-0,5% ВВП. При этом прибавку к росту экономики меры дадут не более 0,3%.