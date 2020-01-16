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Сотни миллиардов. Во сколько обойдутся обещания Путина из послания Федеральному собранию?

16 Января 2020 244 0 Экономика
Сотни миллиардов. Во сколько обойдутся обещания Путина из послания Федеральному собранию?

На реализацию социальных обещаний президента Владимира Путина, которые он озвучил в рамках послания Федеральному собранию 15 января, потребуется от 0,3 до 0,6 трлн руб. в год, подсчитало Минэкономразвития. Примерно такая же цифра у главы Счетной палаты Алексея Кудрина – 0,4-0,5 трлн руб. ежегодно. По отношению к ВВП – это 0,4-0,5% ВВП. При этом прибавку к росту экономики меры дадут не более 0,3%.

Дорогое послание

  • Кудрин назвал экономические меры, объявленные президентом Путиным, «достаточно дорогими», а послание – самым дорогим в истории. По его словам, меры потребует найти дополнительные источники финансирования в размере 0,4-0,5% ВВП.
  • В Минэкономразвития суммарную стоимость социально-экономических мер Путина оценили в 0,3 трлн руб. в 2020 году и в 0,6 трлн руб. с 2022 года. В министерстве убеждены, что действующее бюджетное правило изменять не потребуется, достаточно будет ограничить совокупные расходы федерального бюджета. При этом часть ресурсов чиновники рекомендуют найти в региональных бюджетах.
  • В Минэкономразвития оценили меры как пакет экономическиз стимулов для преодоления «ловушки слабого спроса». Направляемые государством средства на поддержку малоимущих семей помогут преодолеть охлаждение потребительского кредитования и стимулировать спрос. Вместе с тем в министерстве не ожидают, что это негативно скажется на инфляции – роста не будет.
  • Прибавка к ВВП за счет социально-экономических мер президента в 2020 году составит 0,3% ВВП (экономика вырастет на 2% в общей сложности). Рост реальных располагаемых доходов населения составит 2% (прибавка 0,5%). Уровень бедности снизится до 10,4% населения к концу 2020 года.
  • Результаты от выплат на детей семьям с низкими доходами будут заметны уже через два месяца, считает Кудрин. По его мнению, произойдет «реальное улучшение» положения бедных семей.
  • Кудрин уверен: подобные инициативы лучше вносить в начале бюджетного цикла. Потому что сейчас они потребуют «существенных корректировок». Однако социальные инициативы идут в одном пакете с конституционными изменениями, которые должны изменить политическую систему и предоставить Путину возможность сохранить власть после 2024 года.

Что пообещал Путин

  • С января 2020 года вводятся ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. На первом этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума. С 2021 года ее могут увеличить в два раза.
  • Путин также предложил увеличить сумму материнского капитала при рождении второго ребенка на 150 тыс. руб., и после этого каждый год проводить ее индексацию.
  • Материнский капитал будут выплачивать при рождении первого ребенка. Саму же программу материнского капитала планируется продлить до конца 2026 года.

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Редакция "Капитала Страны"

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